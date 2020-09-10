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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 Eylül altın fiyatları: Gram altının fiyatı ne kadar çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?

Haftaya ons fiyatlarındaki hareketlilikle başlayan altın fiyatlarında 10 Eylül rakamları belli oldu. Altına yatırım yapacaklar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Eylül altın fiyatları.
10 Eylül altın fiyatları.

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve erken saatlerde 1,950 doları test etti.

Altının ons fiyatında yeni gün rakamlarının belli olmasının ardından yatırımcılar gram altınının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının ne kadardan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte 10 Eylül altın fiyatları...

Uzmanından altın yorumları: 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
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Uzmanından altın yorumları: 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 468,22 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 468,13 lira

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADARA SATILIYOR?

Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 769,90 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.16 düşüşle başladı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 768,70 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 759,80 lira olarak güne başladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 460 liradan tamamladı
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 460 liradan tamamladı
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.511,80 TRY Satış Fiyatı:1.532,20 TRY

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:3.023,60 TRY Satış Fiyatı:3.052,70 TRY

Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?
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Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?
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