130 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeden anlaşma çıkmadı

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim’de başlayan sözleşme müzâkerelerinin son oturumunun MESS Genel Merkezinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıda MESS’in ‘kabul edilemeyecek’ bir ücret artışı teklifinde bulunduğu ifade edilen yazılı açıklamada, “MESS, sendikamızın yüzde 26,28’lik ücret artışı teklifine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019 - 31 Ağustos 2019 arasında gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6,05 oranında artış teklif etti. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir. Gece çalışma tazminatının yüzde 15’e yükseltilmesi talebimizi kabul etmeyen MESS, bu oranın yüzde 10’da kalmasını istemiştir. Heyetimiz ise yüzde 15’lik talebinde ısrar etmiştir’’ denildi.

MESS’in, sendikalarının asla kabul etmeyeceği üç yıllık toplu iş sözleşmesi teklifinde de ısrarcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “MESS’in çalışanları ’bir lokma, bir hırkaya’ mahkum eden tavrını kabul etmeyen Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum sebebiyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüğü ile çalışma hayatında adaletten taviz vermemeye kararlıyız” ifadelerini kullanıldı.