2022 dul aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücret rakamları açıklandı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşandı. 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

2022 DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

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Anne, babası veya eşini kaybetmiş vatandaşların ölen kişilerin ardından geçimlerini karşılayabilmeleri adına verilen dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dul ve yetim aylığı alabilmek için ölen kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Sigorta sistemine göre farklılık gösteren dul ve yetim maaşı aynı zamanda kişinin ölüm tarihine göre de farklılık gösterebiliyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz zamlarının belli olmasıyla zam alan dul ve yetim aylığı bu yıl da en son Ocak ayında zam alarak belli oldu. İşte dul ve yetim aylıklarının en son aldıkları zam oranına göre ücretleri;

1500 TL alanlar 2021 Ocak'ta 1625 TL

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1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 1733 TL

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 1850 TL

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 2167 TL almaya başladı.

2022 DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR?

Dul ve yetim 2022 maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayı gibi açıklanması bekleniyor. SSK ve Bağkur kapsamında emekli olan ve bu alanda hak sahibi olanların maaşları kesinlik kazanacak. Zamlı maaşlar ise Ocak 2022 döneminde ödenecek.

Dul Maaşı Hesaplanması İşlemi Nasıl Yapılır?

Dul maaşı hesaplanması için vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75 ‘i kadarı eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaş oranının %50 ‘si eşe verilir. Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25’i çocuğa ya da çocuklarına verilir. Dul maaşı zam oranları ve miktarı özellikle enflasyon oranları belirler. Enflasyon oranına göre hesaplanan dul maaşı ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında güncel bir şekilde yenilenmektedir.