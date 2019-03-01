Ekonomi 3 gün sonra konut alan 38 bin TL az ödeyecek
EMLAK

Konutta faiz indirimi sonrası 38 bin TL cepte kalacak

3 gün sonra konut alan 38 bin TL az ödeyecek

Vakıfbank ve TEB'in ardından Ziraat Bankası da konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi. Yapılan indirimler sonrasında konut kredi faiz oranları yüzde 1,28'e kadar indi. 4 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak oranlardan ev alanlar bir gün öncesine göre 38 bin TL karda olacak. İndirimler sadece konutu da kapsamıyor. Taşıtta söz konusu avantaj 6 bin TL'yi, ihtiyaç da ise 600 TL'yi aşacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Konut kredi faizlerinde en yüksek oran yüzde 2,50 civarında.
Konut kredi faizlerinde en yüksek oran yüzde 2,50 civarında.

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve maliyetlerde görülen iyileşmelerin ardından bankalar da harekete geçti. Vakıfbank ile başlayan faiz indirme sürecine TEB'in ardından son olarak Ziraat Bankası da katıldı.

3 banka alınan kararlar doğrultusunda konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde farklı oranlarda indirime gitti. İndirimler sonrasında özellikle konut tarafında bir ara yüzde 3'ün üstüne çıkan faiz oranları yüzde 1,28'e kadar düştü.

İLK VAKIFBANK İNDİRDİ

Faiz indirim sürecinde startı veren Vakıfbank oldu. Banka konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a, taşıt kredilerinde yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekerken, aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'a düşürdü.

ÖZELDEN TEB DE KATILDI

Özel bankalar arasında indirim seferberliğine ilk katılan banka da olan Türk Ekonomi Bankası oldu. TEB başlattığı kredi kampanyası ile konutta faizleri 120 ay vadede yüzde 1,61 olarak belirledi.

EN DÜŞÜK ORAN ZİRAAT'TE

Son olarak Ziraat Bankası ise yüzde 1,68 olan konut kredi faizlerini 120 ay vadede yüzde 1,28'e çekti. Banka ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde yüzde 1.69 olan faiz oranını aylık yüzde 1.53'e indirdi.

38 BİN TL CEPTE KALACAK

Bankalar tarafından piyasada yüzde 2,50'yi aşan oranlara kadar konut kredisi kullandırılırken indirimler sonrasında kullanılacak 100 bin TL'lik kredide 38 bin TL cepte kalacak. Konutun yanı sıra taşıtta indirim sonrası aynı miktarda kullanılacak kredide 6 bin TL, ihtiyaçta ise 10 bin TL'de 650 TL avantaj elde edilmiş olunacak.

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4 MART'TA UYGULANACAK

İndirim kararı alan bankalar arasında en uygun faiz oranını Ziraat Bankası sağlıyor. Piyasadaki en yüksek faiz oranını uygulayan bankadan 1 puandan fazla aşağıda faiz uygulayan bankadan 4 Mart itibariyle kullanılacak 100 bin TL'lik konut kredisinde indirim öncesinde geri ödeme aylık taksit bin 951 liradan 120 ayın sonunda 234 bin 139 TL şeklinde iken, indirim sonrasında bu oran aylıkta bin 635 TL toplamda ise 196 bin 256 TL olacak. Yani indirim sonrasında 38 bin TL cepte kalacak.

  • Söz konusu kredi Vakıfbank'tan kullanıldığında 10 yıl vade ile 100 bin TL'de 13 bin 120 TL avantaj elde edilecek. TEB'de ise 10 yılın sonunda ödenecek faiz 100 bin TL'de 126 bin TL'ye inmiş olacak.

İHTİYAÇTA 650 TL'LİK AVANTAJ

Tüketici kredisinde ise Ziraat Bankası'nda indirim sonrası 60 ay sonunda 15 bin 350 TL ödenerek 650 TL'lik, Vakıfbank da 36 ay vadede 490 TL cepte kalacak.

ARAÇ ALACAKLARA HATIRI SAYILIR İNDİRİM

Taşıt kredilerinde de indirime giden Vakıfbank, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti. 48 ay vade ile 100 bin TL'lik taşıt kredisi kullanan bir tüketicinin avantajı 6 bin 469 TL olacak.

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