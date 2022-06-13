36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG) Kongresi, TARSİM’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin canlı bağlantı ile iştirak ettiği Kongrenin ilk günündeki açılış oturumuna, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG) Yönetimi ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılım sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci

AIAG Başkanı Pascal Forrer’ın konuşması ile başlayan Kongre’nin açılış oturumu, TARSİM tanıtım filmlerinin gösteriminin ardından TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal’ın, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler’in ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün’ün sunumlarıyla devam etti. Programın sonunda ise, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci canlı bağlantı ile oturuma katılım sağlayarak, Kongre’nin 36.’sının ülkemizde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal

Açılış oturumunun sonunda, Kongre’ye sponsor olarak destek veren; Ziraat Bankası, Türk Reasürans, Türkiye Sigorta, Scor, HDI Sigorta, Swiss Re, Odyssey Re, Mapfre Re, Munich Re, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bereket Sigorta’dan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

TARSİM, 71 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği’ne (AIAG), 2008 yılında üye kurum olarak katıldı. Önceki yıllarda; Bordo (Fransa, 2019), Varşova (Polonya, 2017), Kansas City (ABD, 2015), Viyana (Avusturya, 2013), Atina (Yunanistan, 2011), Roma (İtalya, 2009), Berlin (Almanya, 2007), Madrid (İspanya, 2005) ve Luzern’de (İsviçre, 2003) gerçekleşen kongrenin bu seneki ana teması, “Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler” olarak belirlendi.

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Kongre çerçevesinde, tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği gibi konular üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilecek.