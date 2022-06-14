36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi TARSİM’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin canlı bağlantı ile iştirak ettiği Kongrenin ilk günündeki açılış oturumuna, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG) Yönetimi ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılım sağladı.

AIAG Başkanı Pascal Forrer’ın konuşması ile başlayan Kongre’nin açılış oturumu, TARSİM tanıtım filmlerinin gösteriminin ardından TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal’ın, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler’in ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün’ün sunumlarıyla devam etti. Programın sonunda ise, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci canlı bağlantı ile oturuma katılım sağlayarak, Kongre’nin 36.’sının ülkemizde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal.

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal’ın açılış oturumdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan ve benzersiz bir dünya şehri olan İstanbul'da düzenlenen bu organizasyonda sizleri ağırlamaktan, yabancı konuklarımızı ülkemizin eşsiz güzellikleri ile tanıştıracak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. TARSİM olarak, bu anlamlı Kongrenin 36.’sının ülkemizde gerçekleştirilmesine imkân sağladıkları için Bakanlıklarımızın değerli temsilcilerine, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulumuza, AIAG Yönetimine ve organizasyonun gerçekleştirilmesine destek veren sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İklim değişikliği, bugün dünyanın en önemli küresel sorunlarından birisidir. Aynı zamanda orta ve uzun vadeli sonuçları itibariyle, tüm canlıların yaşamını riske atan ve insan hayatının devamlılığı için gerekli olan tarıma da olumsuz etkileri bulunmaktadır.

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Son yıllarda küresel ısınma ve iklimsel değişimler, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve çeşitli riskler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu alandaki devamlılığın sağlanması ancak, tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle mümkün olabilmektedir. Bu risklerin yönetilmesi için de tarım sigortası olmazsa olmazdır. Ülkemizde uygulanan tarım sigortaları sistemi devlet destekli bir sistemdir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle, Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanımızın Kararı ile belirlenmektedir. Çiftçilerin ödemesi gereken primin %50’si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin %67’ye varan kısmı, Gelir Sigortasında %60’ı ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda 2022 yılına özel olarak primin %70’i Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sistemin kuruluşundan itibaren, prim üretiminde ve tazminat ödemelerinde önemli artışlar kaydedilmiştir. Sistemin başlangıcı olan 2006 yılında 4.4 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılında 4.8 milyar TL’ye ulaşmış olup, bugüne kadar ise 23 milyar TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleşmiştir. 2021 yılında çiftçilerimize gerçekleştirilen tazminat ödeme tutarı ise 2.7 milyar TL olmuştur. Sigortalılık oranları da, sistem öncesinde binde 5 oranında iken, TARSİM Sistemi ile birlikte yıllar itibarıyla artış göstermiş, son iki yılda ise adeta sıçrama yaşanmıştır.

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TARSİM olarak, sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak üzere, yeni teknolojileri çiftçilerimizle buluşturmak üzere yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda süreçlerimize, hız ve verimlilik kazandırmak üzere çok sayıda uygulamayı hayata geçiriyoruz. Son yıllarda yurtdışına yönelik temaslarımızı da arttırdık. 2020 yılında Azerbaycan ile tarım sigortaları alanında imzaladığımız iş birliği niyet beyanının ardından, kardeş ülke Azebaycan’a bu alanda rehberlik ettik. Agrar Sigorta Fonu’nun kuruluşuna katkılar sağladık ve halen de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde, Kuzey Makedonya’ya ve Özbekistan’a da rehberlik edeceğiz. Sistem bu anlamda, örnek alınırken, örnek teşkil eden; derin tecrübesini ve bilgi birikimini diğer sistemlerle de paylaşan bir noktaya ulaşmıştır.”

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Açılış oturumunun sonunda, Kongre’ye sponsor olarak destek veren; Ziraat Bankası, Türk Reasürans, Türkiye Sigorta, Scor, HDI Sigorta, Swiss Re, Odyssey Re, Mapfre Re, Munich Re, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bereket Sigorta’dan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

TARSİM, 71 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği’ne (AIAG), 2008 yılında üye kurum olarak katıldı. Önceki yıllarda; Bordo (Fransa, 2019), Varşova (Polonya, 2017), Kansas City (ABD, 2015), Viyana (Avusturya, 2013), Atina (Yunanistan, 2011), Roma (İtalya, 2009), Berlin (Almanya, 2007), Madrid (İspanya, 2005) ve Luzern’de (İsviçre, 2003) gerçekleşen kongrenin bu seneki ana teması, “Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler” olarak belirlendi.

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Kongre çerçevesinde, tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği gibi konular üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilecek.