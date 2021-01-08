8 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları düşüşte
Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ocak Cuma altın fiyatları...
Geçtiğimi yılın son çeyreğinde kayda değer bir düşüşe geçen gram altın fiyatı Perşembe akşamı 450 TL'den işlem görmekteydi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatları da önceki günü düşüşle kapattı. Peki, 8 Ocak Cuma çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 8 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...