Akıllı Şehirler Konsorsiyumu TÜBİTAK SAYEM’de ilk fazı geçti

Dijital dönüşümün mimarı Netaş, Türkiye’de akıllı şehir ekosistemini geliştirmek için harekete geçti ve 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu kurdu. Akıllı enerji, akıllı bina, acil durum yönetimi, akıllı sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemlerine odaklanan konsorsiyumun sunduğu akıllı şehir projesi, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) başvurularında FAZ-1 aşamasına geçme başarısı gösterdi.

Hedef akıllı şehir teknolojileri ihracatı

Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nun liderliğini yürüten Netaş, Ar-Ge birikimi, 120 iş ortağıyla sahip olduğu güçlü sistem entegratörü kimliği ile enerjiden spora, eğlenceden ulaşıma kadar Türkiye’nin şehirlerini akıllı teknolojilerle donatıyor.

TÜBİTAK, teşvik programı SAYEM ile Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ar-Ge’sinde geliştirdiği teknolojilerle yurtdışında sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon projeleri gerçekleştiren Netaş, kurduğu konsorsiyum ile sözkonusu hedefe katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dünyada şehirler 158 milyar dolar yatırımla akıllanacak

Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 5G ile birlikte nesnelerin interneti teknolojisinin gelişiminin hızlanacağını, bunun akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını vurguladı. Rıza Durucasugil şöyle konuştu: “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak. Netaş’ın liderliğini yaptığı Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nun önemi bu noktada ortaya çıkıyor.

Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil.

İlk kapsamda enerji, bina acil durum, sağlık, çevre ve atık yönetimi ile otopark ve ulaşım sistemleri olarak belirlenen altı dikeyde üretilecek olan çözümlerde kullanılacak cihazlar tarafından üretilecek olan veriler, merkezi bir yönetim biriminde toplanarak değerlendirilecek. Büyük Veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları ile işlenecek olan veri, gerçek zamanlı aksiyonlar üreten bir yapıyı mümkün kılacak. Bütünlüklü bir siber güvenlik korumasının sağlanması bakımından da verinin tek bir merkezde toplanması avantaj yaratıyor. Bu mimari sayesinde bu altı alanda üretilecek olan çözümler, farklı üreticiler tarafından sağlanmalarına karşın birbiriyle tam bir entegrasyon içerisinde çalışacak. Bu güç birlikteliğinin en önemli çıktısı ise her tür analize açık gerçek zamanlı veri akışına kamunun erişebilmesi sayesinde yeni uygulama ve araştırmalara temel oluşturması olacak.”