Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Profesyonelleri İK Zirvesi-2024'te bir araya geldi

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü, bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvede “İnsan Kaynakları’nda Dijital Dönüşüm” teması ve “Teknolojiyle Harekete Geç” mottosuyla bir araya geldi. Birun Hotel’de 3 gün boyunca süren zirvede; eğitim ve sunumlarla İK uygulamalarını değerlendirerek, iş süreçlerinde koordinasyonu artıran, takım çalışmasını pekiştiren ve liderlik becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış etkinlikler düzenledi.

Zirvede Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Uluslararası İnsan Kaynakları Günü unutulmadı

20’nin üzerinde sektör ve 80’in üzerinde şirket ve yayın markasıyla hizmet veren Albayrak Grubu’nun İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Uluslararası İnsan Kaynakları Günü’nü ekipleriyle birlikte düzenlediği zirvede bir arada geçirdi. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, dünyanın dört bir yanından gelen İK yönetici ve çalışanları birbirleri arasındaki iletişimi geliştirerek, İK süreçlerindeki yeni gelişmeleri yakından takip ettiler.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, "Albayrak Grubu’nun faaliyette olduğu tüm bölgelerden aramıza katılan ekiplerimizin arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamını kuvvetlendirmek, şirket verimliliğini artırmak ve işveren markamızı güçlendirmek için sürekli çalışıyor ve yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Dijital gelişmeler ve yenilikleri yakından takip etmekTeknolojinin gelişmesi neredeyse tüm alanları kendi etki alanı altına alıyor. Bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve küreselleşme kavramları, yapay zekâ çalışmaları şirketlerin özellikle İnsan Kaynakları Departmanlarını yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları süreçlerindeki uygulamalara yönelik yenilikleri paylaşmak, dijital dönüşüm süreçlerini istişare etmek, Albayrak Grubu’nun İnsan Kaynakları politikalarına dair yeni bakış açılarını ortaya koymak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen zirve; eğitimler, motivasyon çalışmaları ve iletişim faaliyetleri ile tamamlandı.