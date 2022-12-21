Albayrak Grubu'na 'Altın Lider Ödülü'

KREA M.I.C.E tarafından düzenlenen ve katılım şartları, teknolojik altyapı farklılığı ve kullanılan 35 binden fazla tekil oy sebebi ile "Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri" arasında görülen, “Altın Liderler Ödülleri” yarışmasında Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ödül almaya hak kazandı.

CHRO kategorisinde ödül kazanan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk geçen sene de aynı kategoride, aynı ödülü almaya hak kazanmıştı.

HAYAT Albayrak Grubu 9 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk

15 binden fazla çalışanıyla inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla, Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam eden Albayrak Grubu’nun İnsan Kaynakları üst düzey yöneticisi “2022 yılının En Beğenilen Liderleri” arasında yerini aldı.

REKLAM

EKONOMİ Albayrak İK'dan büyük başarı: Bu yıl da ’İnsana Saygı’ ödülünün sahibi oldu

"Değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz"

Alınan ödül hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Yavuztürk, "Aldığımız ödülün arkasında hiç şüphesiz insanı bir kaynak değil kıymet olarak gören düşüncenin çabaları yer almaktadır. Biz değişime ayak uydurmak yerine dönüşümün öncüsü olabilmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, her gün daha büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAYAT Albayrak Medya 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünün sahibi oldu

Yavuztürk, "Çalışma arkadaşlarımızın iş hayatını kolaylaştırmak, kurum kültürümüzü tüm paydaşlara aşılamak ve birlikte uygulamak için sürekli çalışıyor ve yenilikçi projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Küreselleşmenin ve dijital dönüşümün hızla ilerlediği bu dönemde, insan kıymetini etkin kullanabilmek, değişimin öncüsü olmak, iş süreçleriyle ilgili gelecek trendlerini proaktif yaklaşımla önceden analiz edebilmek için, Grubumuzu ve çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

REKLAM