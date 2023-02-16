Albayrak Grubu'ndan depremzedelere öncelikli işe alım ilanı

10 ilde büyük yıkıma yol açan depremde mağdur olan afetzedeler için ilk günden itibaren seferberlik ruhuyla harekete geçen ve yardımlar için toplamda 150 milyon TL’lik bütçe ayıran Albayrak Grubu, yardım tırları, iş makinaları ve gönüllü çalışanlarını bölgeye sevk ederek konteyner kent kurmaya başlarken şimdi de depremzedeler için anlamlı bir adımı hayata geçirdi.





Depremzedelere özel işe alım ilanı





Şirket afetten etkilenenlere özel işe alım ilanı çıktı. 'Genel İş Başvurusu (Afetten Etkilenen Vatandaşlarımıza Özel)' başlığı ile çıkılan ilanda alınacak personel sayısı belirtilmezken depremzedeler tarafından yapılacak başvurular sonrası grup bünyesinde yer alan şirketlerde uygun olan pozisyonlara alımların ve yerleştirmelerin yapılacağına vurgu yapıldı.





Çıkılan depremzedelere özel işe alım ilanında aranan uzmanlıklar ve yetenekler ise şu şekilde ifade edildi;





İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin yaralarını hep birlikte sarabilmek amacıyla; grubumuz bünyesinde yer alan şirketlerimizin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerdeki işe alımlarda, afetten etkilenen ve/veya şehir değiştirmek durumunda kalan vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz.





Bu ilan belirli bir pozisyon için açılmamış olup grubumuzda açık olan/olabilecek muhtemel pozisyonlar için verilmiş genel bir ilandır.





Başvurunuz değerlendirilerek, niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizlerle temasa geçilecektir. Başvurunuzu yaparken çalışmak istediğiniz şehri, departmanı ve pozisyonu ön yazı kısmında belirtmenizi rica ederiz.





Albayrak Grubu deprem bölgesinde yaraları sarıyor





Öte yandan Albayrak Grubu, 10 ilimizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6’lık depremler sebebiyle mağdur olan, evi yıkılan ve enkazdan kurtarılan tüm depremzedelere seferberlik ruhuyla yardım ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlar için toplamda 150 milyon TL’lik bütçe ayıran Albayrak Grubu, yardım tırları, iş makinaları ve gönüllü çalışanlarının yanı sıra şimdi de konteyner kent için çalışmalarına hız verdi.









AFAD başta olmak üzere, Türk Kızılay’la ve devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışılarak deprem bölgelerine 7 tır gıda, 7 tır giyim ve hijyen desteği sağlandı. Gruba ait Erzurum ve Erzincan’da faaliyet gösteren Sukkar Şeker‘den 450 ton şeker de bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. 3,5 ton yakıt desteği, 200 adet varil soba, tekstil ürünü, powerbank; kamyon, vinç, loader, ekskavatör, forklift ve jeneratör gibi iş makineleri ve ekipmanları da bölgeye gönderilen diğer yardımlar arasındaydı.





Bölgede en acil ihtiyaç olan barınma sorunu için Grup şirketlerinden ilk konteynır ve çadır destekleri de bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.





Yine en temel ihtiyaçlardan olan mobil tuvalet ve mobil aşevleri Albayrak Grubu’na ait Varaka, Kademe, TÜMOSAN ve Trabzon Port şirketleri tarafından deprem bölgesinin farklı illerine gönderildi.









Platform Turizm ve Nakil Lojistik araçları durmaksızın yollarda





Büyük afetlerdeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan nakliyat ve lojistik desteği için Albayrak Grubu’na ait Platform Turizm ve Nakil Lojistik’in araçları durmaksızın yol alıyor. 6 Şubat’tan bu yana Platform Turizm araçlarıyla hem İstanbul’da hem de deprem bölgelerinde afetzedelerin yardımına koşuldu. Nakil Lojistik ve Ağa Maden şirketleri ise toplamda 20 tırı, Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli STK’ların kullanımına sunarak bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasına yardımcı oldu. Bölgeye en kolay ve hızlı yoldan yardım ulaştırılması için tüm imkanlarını kullanan Albayrak Grubu şirketleri, seferberlik ruhuyla yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor.









Albayrak gönüllüleri sahada çalışmalara destek oluyor





Albayrak Grubu bünyesinde Varaka ve Sukkar Şeker’de çalışan toplam 82 çalışan da gönüllü olarak arama kurtarma ekiplerine katılarak sahada çalışmalara yardım ediyor. Sukkar Şeker’in gönüllü çalışanları ikinci depremin 77. saatinde 7 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ kurtararak büyük sevinç yaşanmasına vesile oldu.





Ülkemizde önceki yıllarda gerçekleşen felaketlerde de tüm gücüyle yardıma koşan Albayrak Grubu şirketleri; Albayrak İnşaat, Nakil Lojistik, Varaka, Sukkar Şeker, TÜMOSAN, Kademe, Vogel, Platform Turizm, Mezra Ziraat, Ağa Maden, Birun Kümbet, Yeşil Adamlar, Ereğli Tekstil, Albil ve Trabzon Port depremzedelere destek olmaya devam ediyor.









Bölgedeki ihtiyaçlara göre STK’lar ve belediyelerle iletişime geçerek yardımları ulaştıran Albayrak Grubu’ndan yapılan açıklamada “Böyle bir felaketin yüreğimize düşürdüğü kor ateşin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu zorlu günlerden dayanışma ile hep birlikte çıkacağız. Tüm yaraları seferberlik ruhuyla beraber saracağız” ifadeleri kullanıldı.





Albayrak Medya deprem bölgesinden aktarıyor





Albayrak Medya ekipleri, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilimize ivedilikle hareket ederek depremin yaşandığı günden itibaren en doğru ve en güncel bilgileri kamuoyuna aktarıyor. Yeni Şafak, TVNET, GZT ve Albayrak Medya Dijital ekiplerinden 50’ye yakın medya çalışanı, bir yandan afet bölgesinde mucizelere tanıklık ederken, diğer yandan bölgedeki gelişmeleri tüm gerçekliğiyle paylaşarak dezenformasyonun önüne geçiyor.



















