Ekonomi Ali Ülker 20 bin kişiye gıda ürünleri yolladık
İŞ DÜNYASI

Ali Ülker: 20 bin kişiye gıda ürünleri yolladık

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker dünya genelinde hızla koronavirüs salgınına ilişkin açıklama geldi. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldıklarına dikkat çeken Ülker, evlere ücretsiz teslimata başladıklarını ve 5 bin kişi işe alacaklarını belirtti. Yıldız Holding olarak karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünleri ulaştırdıklarını da kaydeden Ülker, şimdiye kadar yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde de bulunduklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, yeni tip korona virüs ile ilgili yazılı olarak bir açıklamada bulundu.

Ali Ülker açıklamasında kendileri de dahil olmak üzere tüm gıda ve perakende sektörünün, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in kamuoyu açıklaması:

Tüm insanlık olağanüstü günlerden geçiyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu COVID-19 (koronavirüs) felaketine karşı hep birlikte büyük bir mücadele içindeyiz.

Bu salgın, bizleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları etrafında birleştiriyor. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli. Ancak böylesine olağanüstü dönemlerde bu önem daha da artıyor. Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz.

Biz de dahil olmak üzere tüm gıda ve perakende sektörü, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalışıyor.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mehmet Şahin'in kısa süre önce yaptığı açıklamada belirttiği gibi, hepimiz toplumumuzun güvenilir gıdaya ulaşması konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. En zorlu günlerde dahi bu bilinçle hareket ederek görevlerini icra eden tüm sektör çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

Ek olarak, bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldığımızı da önemle vurgulamak isterim. Tüm grup şirketlerimizde, Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz.

5 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Grup şirketlerimiz, üstlendikleri operasyonları günümüzün zorlu şartlarına adapte edebilmek ve süreçleri geliştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bunun son örneği Şok Marketler’in Cepte Şok uygulaması oldu. Bu online uygulama sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki kullanıcılar, evlerinden çıkmadan siparişlerini aynı gün içinde adreslerine ücretsiz olarak teslim almaya başladılar. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor.

EVLERE ÜCRETSİZ TESLİMAT BAŞLADI

Benzer şekilde Türkiye’nin ilk online süpermarketi istegelsin, büyüklerimize, kronik hastalıkları bulunanlara, bebek bekleyen ailelere ve bu risk grubundaki kişilerle aynı evde yaşayanlara siparişlerini ücretsiz teslim etmeye başladı. Toplumumuza ve ülke ekonomimize katkı sunan bu tür girişimleri çok kıymetli buluyorum.

20 BİN KİŞİYE GIDA YOLLADIK

Bu kritik süreçte fedakâr sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Yıldız Holding olarak, bir yandan salgın felaketine karşı işlerimizin sürekliliğini ve gelişimini sağlarken, diğer yandan da bağış ve yardımlar yoluyla tüm olanaklarımızı sağlık sektörünün hizmetine sunuyoruz. Bunun için alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık.

3 BİN ADETLİK MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

Yine, Bezmialem Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk.

İŞBİRLİĞİ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN HAZIRIZ

Kamu ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza uzun mesailerinde destek olmak adına ürünlerimizi sunarak, kendilerine her zaman yanlarında olduğumuzu ve şükranlarımızı ifade ettik. Bunların yanı sıra, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10.000 aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Yıldız Holding olarak, devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla her yönden iş birliğine ve bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu, toplumumuz için tüm imkanlarımızla bu seferberliğin bir parçası olacağımızı vurgulamak isterim. Bu zorlu sürecin tüm kahramanlarına ülkemiz adına sonsuz şükranlarımla…

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