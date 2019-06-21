Ekonomi Altın 6 yılın zirvesini gördü
DÜNYA EKONOMİSİ

Altın 6 yılın zirvesini gördü

Altın başlıca merkez bankalarından gevşeme sinyalleri ve Orta Doğu endişeleriyle yaklaşık 6 yılın zirvesini gördü. Dolardaki zayıf seyir, tahvil getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerilimler altını bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 4 yukarı çekti.

Haber Merkezi Reuters
Ons altın 26 Nisan 2016'da sona eren haftadan bu yana en büyük artışı kaydetti.
Ons altın 26 Nisan 2016'da sona eren haftadan bu yana en büyük artışı kaydetti.

Altın başlıca merkez bankalarından gevşeme sinyalleri ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle kritik 1,400 dolar seviyesini geçerek yaklaşık altı yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri verdi ancak üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

  • Dolardaki zayıf seyir, tahvil getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerilimler altını bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 4 yukarı çekti. 26 Nisan 2016'da sona eren haftadan bu yana en büyük artışı kaydeden altın ard arda beşinci haftalık artışı kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,410.78 dolar ile 4 Eylül 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra, yüzde 0.3 artışla 1,391.50 dolarda bulunuyor.

Mumbai merkezli Anand Rathi Shares&Stock Brokers'ın emtia analisti Jigar Trivedi, "Fed ve ECB'nin para politikası gevşetme yanlısı sinyalleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve 1.350 doların üzerinde teknik bir kırılma, altına güçlü destek verdi" dedi.

  • Trivedi "İvme yılın gelecek altı ayı için olumlu. Fiyatlar yükseldi, teknik bir kar realizasyonu olabilir, ancak trend olumlu" dedi.

Fed, bu haftaki para politikası kararında artan küresel ve iç ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirterek, ve önümüzdeki aydan başlayarak faiz indirimlerine işaret etmişti.

Fed'in para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin ardından altın Çarşamba'dan bu yana 70 dolar kadar yükseldi.

Singapur'daki United Overseas Bank'ta piyasa stratejisinin başkanı Heng Koon How, "Küresel olarak para politikası gevşetme dalgası, küresel tahvil getirilerini aşağı çekme etkisine sahip ve altın için önemli bir faktör" dedi.

Dolar, başlıca para birimleri karşısında haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki buçuk yıldan uzun süredir ilk kez yüzde 2'nin altına düştü.

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  • How "Altının yükseleceği beklentimizi sürdürüyoruz ve 2020 ortası için 1.450 dolar hedefimize çok daha erken ulaşılabilir gibi görünüyor" dedi.

İran'ın dün ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından Orta Doğu gerilimleriyle ilgili yeni endişeler de küresel kaygıları artırdı.

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