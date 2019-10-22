A.O. Smith’in 145 yıllık başarı dolu hikâyesi nasıl başladı?

İlerleyen yıllarda oğullarının aile şirketine katılmasıyla şirketin teknoloji ve inovasyona yönelik yatırımları da arttı.

A.O. Smith firmasına ismini veren en küçük oğul Arthur Oliver Smith, 1899’da otomobil devrimini yakından takip ederek, yeni, hafif bir çelik araba çerçevesi geliştirdi. Kısa sürede bu çerçeveler Cadillac, Oldsmobile ve Ford gibi dünya devi otomobil üreticilerinin arabalarında kullanıldı. 1921'de ailenin üçüncü kuşak girişimcisi Lloyd Raymond Smith, dünyanın ilk otomatik çerçeve üretim hattı olan Mekanik Marvel'i otomotiv sektörüne kazandırdı. Bu yatırımları petrol rafinerileri için geliştirilen çeşitli çelik ürünlerine yönelik mühendislik girişimleri takip etti.

Otomotiv sektörü ve mekanik alanındaki faaliyetler devam ederken Smith Ailesi, 1936 yılında cam-astarlı su ısıtıcısının patentini alarak, dünya çapında bir markaya dönüşecekleri su teknolojileri alanında da faaliyet göstermeye başladılar.

ABD harici Kanada, Avrupa, Çin ve Hindistan pazarlarına da açılan A.O.Smith Corporation, 145 yıl önce çıktığı yolculukta girişimci ruhunu ve aynı zamanda değerlerini de beraberinde taşıdı. Dürüstlük ve doğrulukla iş yapan, iş yaşamını karşılıklı saygı ve itibar ile geliştiren A.O.Smith, Çin ve Hindistan bölgelerinde hizmet veren ilk ABD su ısıtıcı şirketi olma unvanına da sahiptir.

A.O. Smith, bugün, ev tipi ve ticari su ısıtıcıları ve kazanları ile ev tipi ve ticari su arıtma arıtma ekipmanları üreten küresel bir su teknoloji şirketi olarak dünya endüstri sektöründe yerini almıştır. A.O. Smith tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su arıtma teknolojileri alanında üstün kalite ve ileri teknolojiyi yüksek seviyede teknik destek ile bir arada sunmayı prensip edinmiştir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 farklı ülkede 16 bini aşkın çalışanımızla 60'tan fazla ülkede satış ve dağıtım yaparak dürüstlüğü ve güveni ilke edinmiş, teknolojik, yenilikçi ve doğa dostu arıtma cihazları ile insanların sağlıklı içme suyuna konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir dünya devi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

A.O.Smith’in 145 Yıllık tarihçesi ve markamıza, ürün yelpazemize dair detaylar için www.aosmithevimde.com sitemizi ziyaret edin!