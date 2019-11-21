Ekonomi Apple 1 milyar dolarlık kampüs inşaatına başladı
İŞ DÜNYASI

Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı

Apple 1 milyar dolarlık kampüs inşaatına başladı

ABD merkezli, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreticisi Apple Inc. Teksas, Austin'de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampüs inşaatına başladığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Apple kampus.
Apple kampus.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 1.0 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen kampuste en yeni Mac Pro bilgisayarların üretimi de yapılacak.

Açıklamada, yeni kampusun, şirketin yerel yatırımları genişletme planlarının bir parçası olarak, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına olan güvenden dolayı, Teksas'ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

  • Teknoloji devi Apple Austin'de yaklaşık 7,000 kişi istihdam ediyor.

Apple'ın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın üretim tesisini ziyaret edeceği de belirtildi.

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