Ekonomi Apple dizüstü bilgisayarlarını geri çağırdı Yangın çıkarabilir
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Apple, MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

Apple dizüstü bilgisayarlarını geri çağırdı: Yangın çıkarabilir

ABD'li teknoloji şirketi Apple, "MacBook Pro" model dizüstü bilgisayarlarının eski modellerinden bir bölümünü geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Yapılan geri çağırmanın ise bataryalardaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
MacBook Pro
MacBook Pro

Apple'ın internet ürün destek sayfasında yayımlanan açıklamasına göre, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen "15 inç Retina ekranlı Macbook Pro" model dizüstü bilgisayarlardan bazıları "bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle" geri çağrıldı.

Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.

TEKNİK BİRİME BAŞVURUN

Geri çağrılan cihazlara sahip olanların, bilgisayarlarının bataryalarını değiştirmek üzere şirketin lisanslı satıcılarına, teknik servis sağlayıcılarına veya doğrudan teknik yardım birimine başvurmaları gerekiyor.

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