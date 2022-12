Avrupa’nın levreği Türkiye’den gidiyor.

Türkiye, son yıllarda su ürünleri ihracatında bölgesinin öne çıkan ülkelerinden oldu. Çipura ve levrek üreticileri için Avrupa önemli bir pazar durumunda. Muğla ise, Türkiye’de kültür balığı üretiminin yüzde 50’sini ihracatının ise yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, su ürünleri sektörünün yıl sonu ihracatının 1.6 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek, Avrupa’da tüketilen her 10 çipura ve levreğin Türkiye’de üretildiğini söyledi.

İSKELE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYORUZ

Bozan, dört mevsim balık, her yaşta sağlık sloganıyla balık tüketimini artırmak, her mevsim ve yaşta sağlık için önemini anlatarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirirken Muğla’da faaliyet gösteren firmaların iskele probleminden bahsederek çözümü için hazırladıkları projenin onaylanmasını beklediklerini dile getirdi. Bozan, Bodrum’da bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin su ürünleri toplam üretimi içerisinde yetiştiriciliğin payının her geçen sene yükseldiğini ifade etti.

İhsan Bozan

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI STRATEJİK ÖNEMDE

Bozan sektörün Ocak- Ekim 2022 ihracatının 1 milyar 327 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Avrupa’nın toplam çipura levrek tüketiminin yüzde 40’ını ülkemiz karşılıyor. Yıl sonu ihracat rakamı 1.6 milyar doları bulacak. Su ürünleri sektörü 2023 ihracat hedefini şimdiden yakaladı, hatta geçti” diye konuştu. Dünyada üretilen su ürünleri hasadının yaklaşık yüzde 50’sinin kültür yoluyla elde edildiği bilgisini veren Bozan, “Türkiye’de üretilen balık Avrupa’ya ihraç edilebilen tek hayvansal ürün. Her türlü kalite kontrol mekanizmaları da çalışıyor. Avrupa ülkelerine, dünyaya kolaylıkla satılabilen bir ürün” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL KARAKTER

Dört mevsim balık, her yaşta sağlık, sloganıyla öncelikle balık tüketimini artırmak, her mevsim ve yaşta balık tüketiminin sağlığımız için önemini anlatarak farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Bozan, “Projemizin en önemli detayını çocuklar oluşturuyor. Çocukların balık tüketimindeki gözle görülebilir eksikliğini artırabilmek adına onların seveceği, balık tüketen ve onlara balık tüketiminin önemini anlatan Kültürcan adlı bir karakter tasarladık. Bu karakter sayesinde çocuklara balık tüketiminin önemini anlatma projemiz çok başarılı oldu. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz kadar kişiye balık tüketiminin önemini anlatırken kültür balıkçılığı hakkında da bilgi vermek olacak” dedi.