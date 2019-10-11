Ekonomi Bakanı üzen şikayet Dışarıdaki ilgiyi içeride göremiyoruz
İŞ DÜNYASI

Bakan'ı üzen şikayet: Dışarıdaki ilgiyi içeride göremiyoruz

Fiyat avantajı olmasına rağmen inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlerin yerli malı kullanımında halen yeterli hassasiyeti göstermediği görüldü. İzmir'de tamamen yerli üretim yapan asansör ve yürüyen merdiven firmasının dışarıda gördüğü ilgiyi içeride görmemesine yönelik dile getirdiği şikayeti aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek yerli malı kullanımına yönelik çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de, yüksek kaliteli üretimleriyle dünyada kendisini kabul ettiren çok sayıda firma bulunduğunu söyledi.

YURT DIŞINDA GÖRDÜKLERİ İLGİYİ İÇERİDE GÖREMİYORLAR

Bunlardan bazılarının yurt dışından gördükleri ilgiyi iç pazarda görememekten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Varank, LÖHER firmasının da dünya genelinde birçok prestijli projenin asansör ve yürüyen merdiven talebini karşıladığını ifade etti.

Bakan Varank yerli üretim yürüyen merdivenleri de test etti.
  • Varank, firmanın yüzde 85 yerlilik oranıyla ürettiği yürüyen merdivenin de Londra'daki Stansted Havalimanı'na gönderileceğini dile getirdi.

'YERLİ MALI KULLANIN' ÇAĞRISI

Türkiye'de bazı inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlerin yerli ve milli ürünleri kullanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar bizi üzüyor. Kamu alımlarında aslında yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması mecburiyeti var. Tabii idareler bunun arkasından dolanacak usuller buluyorlar. Ben buradan hem inşaat firmalarına hem kamu idarelerine ve yerel yönetimlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, yerli ve milli ürünleri geliştirip üreten firmalarımız varken lütfen yabancı ürünleri tercih etmesinler. Gelsinler bu firmalarla anlaşsınlar. Böyle kaliteli ürünleri kullansınlar. Burada yürüyen merdiven var. Bu firmamız bu yürüyen merdiveni Türkiye'de satamıyor, ihracat yapmak zorunda kalıyor. Biz bütün firmalarımıza, inşaat şirketlerimize buradan bir çağrıda bulunmuş olalım."

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