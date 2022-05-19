Ekonomi Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi Litre fiyatı 24 liraya dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi: Litre fiyatı 24 liraya dayandı

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha geldi. Yeni zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 86 kuruşa çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Benzinin litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları...
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Dövizde kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

İSTANBUL'DA BENZİN 23,86 LİRAYA YÜKSELDİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması

ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda

dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Petrol fiyatlarına bu gece beklenen zam açıklandı
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Petrol fiyatlarına bu gece beklenen zam açıklandı
Türkiyede hızla yayılıyor

Türkiye'de hızla yayılıyor

Önlem olarak terminatör böcekler devrede.
Takipçilerinin yarısı sahte

Takipçilerinin yarısı sahte

​ABD Başkanı Biden ile ilgili yeni iddia.
Mavi Vatanda büyük gün

Dördüncü sondaj gemisi bugün geliyor.

​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

Vatandaşlar operasyon sonrası güvenlik güçlerine başvurarak gönüllü olarak ifade verdi.

​ABD ve Avrupa sıkışınca kapısını çaldı.

​Instagram'dan alışveriş yaparken dikkat.

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresinde Türkiye'yi tehdit olarak gösterdi.

​Joe Biden mama üretiminin artırılması için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı.

​AKM'nin kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda gala gecesine özel performans.

Korkutan olay

Korkutan olay

​Gole sevinirken tribünden düştüler.

Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin
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Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin

Kadıköy Belediyesi’nde zabıtalar rüşveti tarifeye bağlamış: İnşaat ruhsat onayı 30 bin, çatı tadilatı 10 bin, izinsiz beton dökmek 1500, hafriyat 1000, vinç kurmak 500 lira. Rüşvet operasyonunun ardından çok sayıda vatandaş zabıtaların rüşvet taleplerini anlatmak için güvenlik güçlerine başvurdu.
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
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Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, TVNET canlı yayınında eski partisi HDP ve CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı. Birkaç ismin dokunulmazlıkları kaldırılması konusunda CHP'yi ikna etmek için özel bir rol oynadığını belirten Bilgen, isim vermeden bu isimlerden birinin CHP'li eski Milletvekili Dursun Çiçek olduğunu ima etti. CHP'nin darbeden önceden haberdar olduğu konusunda da üstü kapalı açıklamada bulunan Bilgen, 15 Temmuz'dan hemen önce bir darbe beklentisinin olduğu, hatta tarih verilerek 'Dışarı çıkılmaması' uyarılarının bile yapıldığını söyledi.
Bakan Kurum'dan Salda Gölü çıkışı: Orada çamur banyosu yapılırken bu sözde çevreciler neredeydi?
Gündem

Bakan Kurum'dan Salda Gölü çıkışı: Orada çamur banyosu yapılırken bu sözde çevreciler neredeydi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin konuştu. Çekilen görüntünün bölgedeki koruma alanının dışında olduğunu belirten Bakan Kurum, "Koruma alanını da bilim insanlarımız belirledi. 'Bilim bilim' diyoruz ya hani. Biz her projemizde bilim insanlarıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Koruma alanını eskiye göre 7 kat büyüttüklerini söyleyen Kurum, "Bu projede eleştirilebilecek tek bir şey söyleyin, deyin ki; 'burayı imara açtınız, oteller yaptınız, konutlar yaptınız, çarpık yapıları yıkmayıp yeni eklediniz" yapmadık. Bir tane beton bulamazsınız orada" dedi.

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