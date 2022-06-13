Ekonomi Bin 144 yeni yatırım geliyor 31 bin kişi işe alınacak
İŞ DÜNYASI

Bin 144 yeni yatırım geliyor: 31 bin kişi işe alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisan ayında 1144 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım tutarının 32 milyar lirayı aşacağı hesaplanırken, bu yatırımların hayata geçirilmesiyle 31 binden fazla kişiye ise iş kapısı açılması öngörülüyor.

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Haber Merkezi AA
Bin 144 yeni yatırım geliyor: 31 bin kişi işe alınacak
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Nisan 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 1144 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 176 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 838 milyon 151 bin 758 lira olan ve 3 bin 599 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 288 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 233 milyon 825 bin 371 lira, istihdam edilenlerin sayısı 17 bin 579 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Nisanda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 51 milyon lira ile Türkiye Şise ve Cam AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıllık 630 bin tonluk cam üretimi için yatırım yapacak.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 milyar 63 milyon liralık yatırımı, yıllık 9,5 milyon lcd tv vb. ürünler ve yıllık 270 elektrikli araç şarj istasyonu üretimini kapsıyor.

Etlik Görüntüleme Hizmetleri AŞ de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 2,2 milyon hastaya yönelik görüntüleme hizmetleri için 821,6 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

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