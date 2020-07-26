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Ekonomi Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Çalışan annelere 300 euro destek.
Çalışan annelere 300 euro destek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

  • Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

Çalışan annelere bakıcı desteği: Her ay 1506 TL
EKONOMİ
Çalışan annelere bakıcı desteği: Her ay 1506 TL

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

  • Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılıyor.

Çalışan anneye müjde
EKONOMİ
Çalışan anneye müjde

Çalışan annelere iyi haber
OYNAT
Çalışan annelere iyi haber

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı" kapsamında, çalışan annelerin doğum izinlerinin de yeniden düzenleneceğini söyleyerek, "Analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için iki ay, ikinci çocuk için dört ay, üç ve üzeri çocuklar için altı ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı getireceğiz" dedi.


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