Ekonomi Çalışanların yüzde 41,5i zaman baskısı yaşıyor
İŞ DÜNYASI

Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor

Türkiye'de çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşadığını ifade ederken, istihdamda olanların yüzde 29,8'i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Çalışanların yüzde 9'u çalışma zamanının başlangıç ve bitişine belirli kısıtlamalara göre kendisinin karar verebildiği söyledi.
Çalışanların yüzde 9'u çalışma zamanının başlangıç ve bitişine belirli kısıtlamalara göre kendisinin karar verebildiği söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" araştırmasının sonuçları açıklandı.

  • Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde istihdamda olan 28 milyon 269 bin kişinin yüzde 29,8'i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 28,5, kadınlarda yüzde 32,7 oldu.

Çalışanların yüzde 9'u çalışma zamanının başlangıç ve bitişine belirli kısıtlamalara göre kendisinin karar verebildiğini, yüzde 61,1'i ise işveren, kurum, müşteriler, yapılan işler veya yasal düzenlemelere göre belirlediğini kaydetti.

İşteki durum itibarıyla ücretli veya yevmiyeli çalışanların yüzde 6,2'si, işverenlerin yüzde 77,6'sı, kendi hesabına çalışanların yüzde 83'ü, ücretsiz aile işçilerinin ise yüzde 78,2'si çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini bildirdi.

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En zor izin alanlar

  • Bir çalışma günü içerisinde saatlik izin alabilmenin en zor olduğu meslek grubu, yüzde 31,6 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar oldu. Aynı meslek grubunda çalışanların yüzde 40,4'ü ise üç iş günü içerisinde takip eden birkaç gün için izin alabilmenin zor olduğunu ifade etti.

Saatlik izin alabilmenin en kolay olduğu meslek grubu, yüzde 97,8 ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri oldu. Bu grupta çalışanların yüzde 94,1'i günlük izin alabilmenin kolay olduğunu kaydetti.

Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor

Yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda olmak zaman baskısı altında çalışmayı ifade etmektedir. Araştırma sonucuna göre, çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı altında çalıştığını belirtirken geri kalan yüzde 58,5'i çalışırken zaman baskısı yaşamadığını ifade etti.

Ücretli veya yevmiyeli çalışanlardan zaman baskısı altında çalıştıklarını belirtenlerin oranı yüzde 47,3 iken bu oran işverenlerde yüzde 39,3, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 29,3, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 24,8 oldu.

Ücretli veya yevmiyeli çalışanların yüzde 48,8'i iş yerinde çalışma saati kaydı, yüzde 11,0'i ise iş yerinde bulunma kaydı tutulduğunu belirtti. İş yerinde bulunma veya çalışma saati kaydı tutulmayanların oranı yüzde 40,1 oldu. Sanayi sektöründe çalışma saati kaydı tutulanların oranı yüzde 65,5, iş yerinde bulunma kaydı tutulanların oranı yüzde 6,3 olarak gerçekleşti. Bu oranlar hizmet sektöründe ise sırasıyla yüzde 47,3 ve yüzde 13,3 olarak kaydedildi.

2019'un en iyi meslekleri açıklandı
FOTOĞRAF 25
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25- Finans Müdürü Ortalama maaş: 125,080 Dolar İşsizlik Oranı: 2,2 İşsizlik Oranı
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24- Muhasebeci Ortalama maaş: 69,350 Dolar İşsizlik Oranı:: 2.3
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23- Konuşma-Dil Patoloğu Ortalama maaş: 76,610 Dolar İşsizlik Oranı: 0,8
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22- Ayak hastalıkları uzmanı Ortalama maaş: 127,740Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
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21- Klinik Laboratuar Teknisyeni Ortalama maaş: 51,770 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7
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20- Fizyoterapist Ortalama maaş: 86,850Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
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19- Kayıtlı hemşire Ortalama maaş: 70,000 Dolar İşsizlik Oranı: 1,4
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18- Haritacı Ortalama maaş: 63,990 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7
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17- Matematikçi Ortalama maaş: 103,010 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
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16- Hemşire ebe Ortalama maaş: 100,590 Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
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15- Cerrah Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
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14- anestezist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
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13- Meslekiterapist Ortalama maaş: 83,200 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
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12- Protez uzmanı Ortalama maaş: 185,150 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
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11- Doktor Ortalama maaş: 192,930 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
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10- Ağız Diş Çene Cerrahı Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
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9- Kadın Doğum ve Jinekolog Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5
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8- çocuk doktoru Ortalama maaş: 172,650 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5
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7- Pratisyen hemşire Ortalama maaş: 103,880 Dolar İşsizlik Oranı: 1.1
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6- ortodontist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9
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5- Hemşire Anestezi Uzmanı Ortalama maaş: 165,120 Dolar İşsizlik Oranı: 0,4
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4- Diş doktoru Ortalama maaş: 151,440 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9
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3- Doktor Asistanı Ortalama maaş: 104,860 Dolar İşsizlik Oranı: 0.8
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2- İstatistikçi Ortalama maaş: 84,060 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
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1- Yazılım geliştirici Ortalama maaş: 101,790 Dolar İşsizlik Oranı: 1,9
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İş yerine ulaşma süresi

İstihdamda olanların yüzde 21,7'si ile son iki ayda çalışma zamanı dışında müşteri, amir veya işveren tarafından işle ilgili konularda bir veya iki defa, yüzde 9,6'sı ile üç veya daha fazla defa iletişime geçildi. Üç veya daha fazla defa iletişime geçilenlerin yüzde 2,8'inin sonraki iş gününden/mesai saatinden önce harekete geçmesi beklenirken, yüzde 6,7'sinin harekete geçmesi beklenmedi. Son iki ayda iş ile ilgili konularda çalışma saatleri dışında hiç iletişime geçilmeyen çalışanların oranı ise yüzde 68,7 oldu.

  • Çalışanların yüzde 30,3'ü ev ile iş arası (tek yön) ortalama ulaşım süresinin 15 dakikanın altında olduğunu belirtirken, yüzde 30,3'ü 15-30 dakika arasında, yüzde 26,6'sı 30-59 dakika, yüzde 6,2'si ise 60-89 dakika arasında iş yerine ulaştığını belirtti. Ev ile iş arasındaki ulaşım süresi 90 dakika ve üstü olarak belirtenlerin oranı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Çalışanların yüzde 5,4'ü işlerini kendi evinden yürüttüğünü belirtti.

Bu yıl ilk kez açıklanan "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" adlı özel konulu araştırma, nisan-mayıs-haziran dönemi "Hanehalkı İşgücü Araştırması" ile birlikte uygulandı. Avrupa Birliği'ne (AB) uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen, iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerinin çalışanlar için içerdiği esnekliklerin tespitine yönelik veri derleyen araştırma, 15 yaş ve üzerindeki çalışan tüm kişileri kapsıyor. AB ile aynı dönemde uygulanan araştırma, bu konuda Türkiye'de yürütülen ilk modüler anket olma özelliği taşıyor.

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
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Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.
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GELECEĞİN EN KÖTÜ MESLEKLERİ 10. Telefon Operatörü
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9. Günlük İşçi
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8. Reklam pano görevlisi
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7. Fotoğraf İşlemcisi
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6. Projeksiyonist
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5. Ayakkabı Makine Operatörü
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4. Terzi
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3. Tekstil Makina İşletmeni
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2. Prefabrik Ev Oluşturucusu
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1. Saat Tamircisi
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GELECEĞİN EN İYİ MESLEKLERİ: 10. Fiziksel Terapist
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9. Hekim
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8. Doktor Yardımcısı
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7. Bilgi Güvenliği Analisti
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6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü
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5. Pazarlama Araştırması Analisti
Title
4. Mali Yönetici
Title
3. Sağlık Hizmetleri Müdürü
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2. Hemşire Uygulayıcısı
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1. Uygulama Geliştiricisi
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş oluşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.


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