Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu
İŞ DÜNYASI

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Bakanlığın, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir yetiştirici-üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilecek.

  • Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama

Sosyal mesafeli tatil keyfi
EKONOMİ
Sosyal mesafeli tatil keyfi
Abone Ol Google News
ABD polisi mercek altında

ABD polisi mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
Bahçeli sahalara dönüyor

Bahçeli sahalara dönüyor

​Kurmaylarına haber gönderdi: 15 Haziran'da genel merkezde olun.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.

Fındığa<br> alternatif ürün

Fındığa
alternatif ürün

​Üretici ikisini de aynı anda yetiştirebiliyor.
İnşallah anlaşırız

İnşallah anlaşırız

Gökhan Gönül ve Caner Erkin için açıklama geldi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İmza çilesi bitiyor

İmza çilesi bitiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren düzenleme.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Yağmacılar<br>fırsat kolluyor

Yağmacılar
fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük depremle sarsılmışlardı.
Fenerbahçe'ye <br>şaşırtan isim

Fenerbahçe'ye
şaşırtan isim

​Emre Belözoğlu önerdi, yönetim resmi teklif yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.