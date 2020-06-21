Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Çinle ilk Yuan ticareti yapıldı Doların tahtı para takasıyla sallanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin’le ilk Yuan ticareti yapıldı: Doların tahtı para takasıyla sallanıyor

Türkiye ticarette yerel parayla iş hacmini büyütüyor. Daha önce Rusya ve Katar’la yapılan yerel para ticareti kervanına ‘dünyanın fabrikası’ Çin de katıldı. Çin Yuanı ile ilk ticareti, dün, teknoloji ürünleri için swap ödemesi kullanarak Türk Telekom yaptı. Çin, swap anlaşmalarını genişeterek dolarizasyonun etkisini azaltmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuan
Yuan

Merkez Bankası (TCMB) Çin Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması çerçevesinde yuan fonlamasının ilk kullandırımları gerçekleştirildiğini açıkladı.

1,7 MİLYAR DOLARLIK SWAP ANLAŞMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir" denildi. Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olmasının, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olduğunu belirten TCMB bunun aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olduğunu belirtti. Merkez Bankası ayrıca uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edeceğini de belirtti. Türkiye'nin Çin ile 1.7 milyar dolar ve Katar ile 15 milyar dolar hacimde swap hattı bulunuyor.

TÜRK TELEKOM'DAN İLK TİCARET ATAĞI

Ümit Önal

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı. Türk Telekom, Merkez Bankası'nın swap altyapısını etkin bir şekilde kullanarak, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji ürünlerinde yerel para üzerinden ödemelere başladı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülkenin, üçüncü para yerine doğrudan karşılıklı yerel para birimlerini kullanmayı tercih etmeye başladığını belirtti. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makro ekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik."

TURKCELL DE TL KULLANACAK

Osman Yılmaz

Turkcell ve Huawei Türkiye, ileri tarihli tüm kontratlarını Çin'in yerel para birimi Yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı. İşbirliklerini derinleştiren Turkcell ve Huawei Türkiye, ilk yerel para birimi anlaşmasını 2017'de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell ve Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye’den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli Yuan kredi anlaşması imzalamıştı. Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde yerel baza çekiyoruz" dedi.

DOLAR İLE YUAN SAVAŞI BÜYÜYOR

  • Çin ticaret yaptığı ülkelerle swap anlaşmalarını genişeterek dolarizasyonun etkisini azaltmaya çalışıyor. 2018’de Japonya ile 30 milyar dolarlık swap anlaşmasına imza atan Çin, 25 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek yerel para takasını güçlendirdi. Çin geçmişte olduğu gibi swap anlaşmalarıyla son dönemde ABD ile yaşanan küresel ticaret savaşla birlikte ortak ticaret anlaşmalarında yerel para birimi kullanmayı teşvik ediyor. Rusya, Türkiye, İran gibi küresel ticarette dolarizasyon mağduru ülkeler de karşılıklı anlaşmalarla doların etkisini kırmaya çalışıyor.

Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi
Abone Ol Google News
Kamu hizmetiyerine şovu seçtiniz

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş fişek gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.
Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.

TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Galatasaray'ın net borcu belli oldu.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.
Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu
Spor

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde başlayan ve mücadele esnasında da durmayan havai fişek gösterisi yüzünden, karşılaşma belirli bir süre duraksadı. Gösterinin bitmesiyle birlikte mücadele kaldığı yerden devam etti.
Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu
Hayat

Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi açılış töreninde konuştu. Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker, "Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 12 yıl önce yaşamını yitiren kayınpederim Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verilmesi çok kıymetli bir vefa göstergesidir. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır
Dünya

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır

Libya ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.