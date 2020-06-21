Çin’le ilk Yuan ticareti yapıldı: Doların tahtı para takasıyla sallanıyor

Merkez Bankası (TCMB) Çin Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması çerçevesinde yuan fonlamasının ilk kullandırımları gerçekleştirildiğini açıkladı.

1,7 MİLYAR DOLARLIK SWAP ANLAŞMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir" denildi. Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olmasının, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olduğunu belirten TCMB bunun aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olduğunu belirtti. Merkez Bankası ayrıca uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edeceğini de belirtti. Türkiye'nin Çin ile 1.7 milyar dolar ve Katar ile 15 milyar dolar hacimde swap hattı bulunuyor.

TÜRK TELEKOM'DAN İLK TİCARET ATAĞI

Ümit Önal

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı. Türk Telekom, Merkez Bankası'nın swap altyapısını etkin bir şekilde kullanarak, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji ürünlerinde yerel para üzerinden ödemelere başladı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülkenin, üçüncü para yerine doğrudan karşılıklı yerel para birimlerini kullanmayı tercih etmeye başladığını belirtti. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makro ekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik."

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TURKCELL DE TL KULLANACAK

Osman Yılmaz

Turkcell ve Huawei Türkiye, ileri tarihli tüm kontratlarını Çin'in yerel para birimi Yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı. İşbirliklerini derinleştiren Turkcell ve Huawei Türkiye, ilk yerel para birimi anlaşmasını 2017'de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell ve Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye’den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli Yuan kredi anlaşması imzalamıştı. Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde yerel baza çekiyoruz" dedi.

DOLAR İLE YUAN SAVAŞI BÜYÜYOR

Çin ticaret yaptığı ülkelerle swap anlaşmalarını genişeterek dolarizasyonun etkisini azaltmaya çalışıyor. 2018’de Japonya ile 30 milyar dolarlık swap anlaşmasına imza atan Çin, 25 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek yerel para takasını güçlendirdi. Çin geçmişte olduğu gibi swap anlaşmalarıyla son dönemde ABD ile yaşanan küresel ticaret savaşla birlikte ortak ticaret anlaşmalarında yerel para birimi kullanmayı teşvik ediyor. Rusya, Türkiye, İran gibi küresel ticarette dolarizasyon mağduru ülkeler de karşılıklı anlaşmalarla doların etkisini kırmaya çalışıyor.