Doğal gaz depolamada büyük yatırım: Depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkacak

Türkiye’nin doğal gaz depolama altyapısına 495 milyon dolarlık yatırım geliyor. Yatırımla ilgili bilgi veren Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Arzu Atik, Koloğlu-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında inşa ettiği ilave yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arzu Atik

FAZ 3'LE HACİM BÜYÜYOR

Tesiste Faz-1 ve Faz-2 projelerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sırasıyla 2007 ve 2016'da tamamlandığını hatırlatan Atik, inşa ettikleri Faz-3 projesinde ise mühendislik ve satın alma faaliyetlerinin devam ettiğini, yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandığını aktardı. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi'nin Türkiye'de mevcut bir rezervuarın depolama amacıyla kullanıldığı ilk saha olduğunu dile getiren Atik, şöyle konuştu: "Hali hazırda 2,8 milyar metreküp depolama kapasitesi olan tesise yapacağımız 495 milyon dolar yatırımla bu kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Tesisin toplam günlük gaz çekme kapasitesi ise şu anki 25 milyon metreküp olan seviyesinden 75 milyon metreküpe ulaşacak. Tesisi 2022'nin ortasında devreye almayı planlıyoruz.”

ARZ İÇİN STRATEJİK YATIRIM

Atik, Türkiye'de Kuzey Marmara dışında Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesisi'nin de bulunduğunu hatırlatarak, "Ancak, Tuz Gölü'nde mevcut bir rezervuar değil, tuz madeni eritilmek suretiyle oluşturulan mağaralarda gaz depolanıyor" ifadesini kullandı. Türkiye gibi ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkeler için doğal gaz arz güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Atik, şunları kaydetti: "Türkiye'nin doğal gaz arzı uluslararası bir mesele ve devlet politikaları içinde yer alıyor. Doğal gaz ithalatında Rusya ve İran gibi ülkelerin ağırlığı söz konusu. Bu kapsamda, uzun vadede yapılan ilave boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarının yanı sıra Kuzey Marmara gibi yer altı depolama tesisleriyle özellikle kısa süreli ve acil durum ihtiyaçlarının karşılanması adına ciddi bir kapasite yaratılıyor. Ayrıca, arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu açıdan, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama projesinin ciddi stratejik öneme sahip."

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TÜRKİYE’NİN YÜZDE 20 İHTİYACI DEPOLANACAK

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin son yıllarda doğal gaz altyapı yatırımları, depolama ve LNG tesisleri başta olmak üzere giderek artıyor. Bu kapsamda inşa edilen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin 2023’te 5,4 milyar metreküp gaz depolama hacmine sahip olması planlanıyor. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama projesininin kapasitesinindeki artış ve LNG tesislerinin de katkısıyla 2023’te 11 milyar metreküplük depolama hacminin oluşturulması hedefleniyor. Böylece, Türkiye’nin 2023’teki doğal gaz ihtiyacının yüzde 20’si depolardan karşılanabilecek. Türkiye’nin günlük sisteme gaz basma kapasitesi ise bu dönemde yaklaşık 155 milyon metreküpe ulaşacak.