Doğuş Teknoloji altyapısını Secure Future ve Pure Storage iş birliği ile güçlendirdi

Doğuş Grubu şirketlerine Bilgi Teknolojileri alanında hizmet vermek amacıyla 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Doğuş Teknoloji, farklı sektörler için geliştirdiği yaratıcı teknoloji çözümleriyle şirketlerin küresel rekabet ortamında sürdürülebilir gelişiminin önünü açıyor.





Şirket, hızlı büyümesi ile artan teknoloji altyapısı ihtiyaçlarını projelendirmek ve hayata geçirmek için uzun yıllardır iş ortağı olarak güvenle çalıştıkları Secure Future’ı tercih etti.





Secure Future, kuruluşundan itibaren ileri düzeyde uzman mühendis ekibiyle, küresel şirketlere kritik sistemlerini ve operasyonlarını yürütmelerinde yardımcı olmanın yanı sıra, BT altyapılarını modernize etme, veri mimarilerini optimize etme ve kamu, özel ve hibrit bulutlarda güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlama konusunda destek sunuyor.





Başta finans, telekom, e-ticaret, üretim ve perakende sektörleri olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketleri, yeni performans seviyeleri, rekabet avantajı ve müşteri deneyimi sağlamak için uzman iş ortağı olarak Secure Future'a güveniyor.





Sistemlerimiz 5 kat hızlandı

Proje sürecini anlatan Doğuş Teknoloji Teknoloji Operasyonları ve Siber Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Eray Gözener: “Secure Future ile yakın iş ortaklığımızdan dolayı kendileri altyapımızı iyi biliyorlardı. Hangi bölümde hıza, hangi bölümde performansa ihtiyacımız olduğunu analiz ettiler. Bu noktada bizlere sundukları analizler ve verdikleri danışmanlıkla ürün tercihleri konusunda da tam ihtiyacımız olan seçimleri yapmamızı sağladılar. Bizim için çok kritik olan altyapı geliştirmesi sayesinde sistemlerimiz 5 kata kadar hızlandı.” dedi.





Bulut ve Platform Yönetim Müdürü Evren Gök: “Pure Storage ürünündeki Secure Future’un sahip olduğu teknik yeterlilik ve bu alandaki ilk Elite Partner, Authorize Support Provider ve Migration Partner olmaları zaten kendilerine olan güvenimizi taçlandırdı. Yıllardır bu alanda çeşitli projeler gerçekleştirdikleri için Pure Storage’a çok hakimler. Doğuş Teknoloji olarak sürdürülebilir yaşımı destekliyor ve iklim krizinin farkındayız, ürün ve firma seçimimizde en önem verdiğimiz konulardan biri de buydu. Secure Future ile yaptığımız görüşmelerde iklim krizi ile mücadele eden Yuvam Dünya topluluğuna üye olmaları ve iklim krizini en alt düzeye çekmek adına daha az elektrik tüketen ve daha az soğutma alanına ihtiyaç duyan Pure Storage seçimlerimizde önemli bir rol aldı.” diye ekledi.





Secure Future Genel Müdür Yardımcısı Dilek Süer: “Müşterilerimize modern ve güvenli veri depolama çözümleri sunarak iş sürekliliği ve rekabet avantajı yaratma misyonumuzun bir parçası olarak, iş ortağımız Pure Storage ile üst düzey hizmet ve çözümler sunmaya devam ediyoruz. Doğuş Teknoloji ile birlikte yıllarca pek çok başarılı projeye imza attık, onların gelişim yolculuğunda birlikte ilerlemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”



