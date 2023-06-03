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Ekonomi

Emekliden BDDK’ya ‘promosyon’ şikayeti: En fazla başvuru CİMER üzerinden alındı

Bankacılık sektörüne ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tüketici şikayetleri 2022 yılında artarken, bu artışta emekliler ve kurum personeli için promosyon ödemeleri hakkında yapılan şikayetler etkili oldu.

09:27 . 3/06/2023 السبت
Diğer
CİMER.

CİMER.

Sektördeki tüm faaliyetlere ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendiren BDDK, banka ve banka dışı kuruluşlara toplam 36 milyon 425 bin 761 TL idari para cezası uyguladı.


BDDK’nın 2022 faaliyet raporuna göre, geçen yıl kuruma intikal eden 210 bin 404 adet şikayet başvurusunun yüzde 21.52’sini mevduat/katılım fonu işlemleri, yüzde 21.29’unu bireysel krediler, yüzde 18.13’ünü banka ve kredi kartları oluşturdu. 2022 yılında sektöre ilişkin toplam şikayet sayısı artarken, bu artışta SGK ve kurum maaş ödemelerinde verilen promosyon ödemeleri hakkında yapılan şikayetlerin etkili olduğu belirlendi. Emekli maaşı promosyonları nedeniyle kuruma iletilen şikayet sayılarında 2022 Ağustos ayı itibarıyla hızlı bir artış gerçekleşirken, sonraki aylarda da şikayetler artarak devam etti.


2022 yılında BDDK’ya en fazla şikayet başvurusu, 129 bin 326 başvuru ile CİMER üzerinden alındı. 2022 yılında bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili tüm ihbar, şikayet, başvurular ile adli makamlarca kuruma ulaştırılan inceleme taleplerinin incelenmesi sonucunda, banka ve banka dışı kuruluşlara toplam 36 milyon 425 bin 761 TL idari para cezası uygulandı.

FSAP süreci yeniden başlatıldı


IMF ve Dünya Bankası tarafından beş yılda bir gerçekleştirilen ve ülke finansal sisteminin uluslararası düzenlemelere uyumunun değerlendirildiği Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) sürecinin 2021 yılında yeniden başlatıldığı belirtilerek, “Bu kuruluşlar tarafından 2022 yılında hazırlanan raporlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir biçimde değerlendirilerek kurum görüşleri paylaşılmıştır. Kurum ile Dünya Bankası arasında 2013 yılında imzalanan İkili Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Dünya Bankası ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir” denildi.


#BDDK
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