Evde çalışan temizlikçinin sigortası nasıl yapılır?

Büşra Soyal 21 Aralık 2021, 03:45 Yeni Şafak

SGK’nın GSM operatörleriyle imzaladığı protokol sayesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sosyal güvenlik bildirim ve ödemeleri kısa mesaj yoluyla yapılabiliyor. Ancak konu ile ilgili hala bilinmeyen detaylar bulunuyor. Bildirimler nasıl ve nereye yapılacak, sigortalı için ne kadar prim ödenecek gibi sorular dikkati çekiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...