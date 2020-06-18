Fatih Sondaj Gemisi sondaj için yola çıkıyor

Ekonomi

Kars Barajı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Kars’ta uzun süreden beri beklenen Kars Barajı ve Sulaması Projesinin su kaynağı ve en önemli ayağı olan Kars Barajı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.