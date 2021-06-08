Ekonomi Fındıkta 3,5 dolarlık fiyat beklentisi
İŞ DÜNYASI

Fındıkta 3,5 dolarlık fiyat beklentisi

Üreticiler bu yıl da artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak fındık taban fiyatının 3.5 dolar dolara denk gelecek bir rakamdan açıklanmasını talep ediyor.

Haber Merkezi İHA
Fındık üreticisi alım için 3,5 dolarlık fiyat beklentisi
Foto/arşiv

Üretim açısından bereketli bir yıl olacağına dikkat çeken Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2021 yılı tahmini fındık rekoltesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan komisyonlar tarafından temmuz ayının ilk haftası yapılacak olan çotanak sayımıyla tespit edileceğini söyledi.

Karan, geçen sezon fındık müdahil alım fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat öncesi açıklandığını hatırlatarak, “Bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla devlet adına yapılacak olan fındık alım fiyatının hasat öncesini Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Geçen yıl hasat öncesi açıklanan fındık taban fiyatı üreticinin büyük lehine olmuştur. Üretici bahçesine bu yıl fındık fiyatı kaç lira olacak? Ürünüm para edecek mi? sorusuyla girmemiştir. Ayrıca serbest piyasa TMO’nun alım fiyatından oluşmuş, bu fiyatının altına düşmemiştir. Hasat öncesi açıklanan fındık fiyatı hem serbest piyasanın sağlıklı oluşmasına hem de üretici adına son derece faydalı ve kazançlı olmuştur” dedi.

“Üreticinin beklentisi 3.5 dolar”

Bu yıl fındık alım fiyatını 3.5 dolar olarak beklediklerini belirten Karan, “geçen yıl Giresun kalite yağlı fındık için kilogramda 22.5 lira olan alım fiyatı 3.5 dolara denk gelmekteydi. Bu yılda artan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurularak fındık taban fiyatının 3.5 dolar dolara denk gelecek bir rakamdan açıklanmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Şu anda serbest piyasada 24-25 liradan işlem gören fındık için 3.5 dolar, Türk lirasıyla 30 lira bandındaki bir fiyat çok değil, gerçek değeri ve hakkıdır. Fındık üreticisi olarak devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenimiz tamdır. Cumhurbaşkanımız hasat öncesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda fındık üreticisinin yüzü güldürecek, bahçesine neşe içinde girmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

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