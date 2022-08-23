Ekonomi Fransız market zinciri Carrefour fiyatları 3 ay dondurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransız market zinciri Carrefour fiyatları 3 ay dondurdu

Fransız şirketler, 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadeleye destek için peş peşe kampanyalar açıklıyor. Uluslararası market zinciri Carrefour, gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil 100 üründe fiyatların 3 ay boyunca dondurulacağını duyurdu. Petrol şirketi TotalEnergies de 1 Eylül’den yılsonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşürecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız market zinciri Carrefour fiyatları 3 ay dondurdu
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Fransa’nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enflasyonla mücadele etmesine destek vermek amacıyla ürünlerde ‘fiyat dondurma’ kararı aldığını açıkladı. Carrefour’dan dün yapılan açıklamada, vatandaşların başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak ve Fransız halkının satın alma gücünü korumak için; gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatının 30 Kasım’a kadar dondurulacağı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yükselen fiyatları durdurmak için iş dünyasına daha fazlasını yapmaları yönünde çağrısının ardından, Carrefour dışında çok sayıda Fransız firma da benzer kampanyalar yapmıştı.

ÜNLÜ ŞİRKETLERDEN DESTEK BÜYÜYOR

  • Fransız petrol şirketi TotalEnergies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül’den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu. Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya’dan Fransa’ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 euro indirim yapacağını açıklamıştı. Yine Fransız market zinciri Leclerc, mayıs ayında en çok satın alınan 120 ürünün fiyatını geçen ay sonuna kadar dondurmuştu. Başka şirketlerin de benzer destekler açıklamak için hazırlandığı belirtiliyor.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa’da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine taşımıştı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün verilerine göre, haziranda yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon, temmuz ayında yüzde 6,1’e yükseldi. En büyük artış yüzde 28,5 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

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