Global Liderler Zirvesi 2024: 18-19 Eylül’de Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşecek

18-19 Eylül 2024 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenecek Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi ilham veren muhteşem bir programla iş dünyasını karşılamaya hazır. Dev zirve, yetmişten fazla oturumda birbirinden değerli yüzün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.





Ana teması Liderlik / Yönetim / Gelecek – Ekonomi – Finans – Dijital – Teknoloji ekseninde “Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek” olarak belirlenen Global Liderler Zirvesi 2024’ün Açılış Konuşmasını 18 Eylül 2024’de saat 09.30’da T.C. Ticaret Bakanı Sn.Prof.Dr. Ömer Bolat gerçekleştirecek. Zirve ilk gün öğleden sonra oturumları Açılış Konuşmasını 18 Eylül 2024 saat 14.00’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Mehmet Fatih Kacır yapacak. Zirve kapsamında, 19 Eylül 2024 saat 13.30’da ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn.Mehmet Şimşek’in “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu konuşması gerçekleşecek.

Dünyaca Ünlü Gurular Global Liderler Zirvesi 2024 için İstanbul’a geliyor

Ünlü guruların, 100’ün üzerinde lider konuşmacının ve iş dünyası fikir önderlerinin buluşacağı bu önemli Zirve için; dünyaca ünlü Jeopolitik Stratejist ve Siyaset Bilimci Dr. George Friedman; “Sürdürülebilirliğin Babası”, Volans Kurucusu ve İş Geliştirme Başkanı, ünlü yazar John Elkington, “Vizyoner Liderliğin da Vinci’si” olarak adlandırılan, Thinkers 50 üyesi, dünyaca ünlü konuşmacı, yazar, Vizyon ve Vizyoner Liderlik Gurusu Dr. Oleg Konovalov; İstanbul’a geliyor.

Zirvede ana tema: “Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek”

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören Global Liderler Zirvesi 2024 ‘Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek’ teması ile gerçekleşecek.





18-19 Ekim’deki fiziki oturumların ev sahibi Çırağan Palace Kempinski Istanbul’ olacak. 18 Ekim 2023 tarihinde aynı mekânda CEO’ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile yüz yüze “CEO Circle” Özel Öğle Yemeği de düzenlenecek.





Zirve kapsamında fiziki oturumlara ‘kayıt yaptırmış olan’ katılımcılara özel online içerikler paylaşılacak. Bu özel içerikler ömür boyu ulaşabilme olanağı ile katılımcılar için muhteşem bir arşiv değeri taşıyacak.





Online yayınlarla yetmişden fazla ülkeye ulaşacak olan Zirve’ye beşbin fiziki ziyaretçinin yanında onbinden fazla online izleyici bekleniyor.





“Misyonunu tamamlayarak ticarileşen zirvelere karşı İstanbul’dan çarpıcı bir adım attık”

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, refah düzeyi yüksek bir gelecek için dünyadaki ekonomik istikrarın, teknolojik gelişmelerin ve sürdürülebilirlik konularının kritik olduğunu düşünmekteyiz. Zirve’de kıymetli konuşmacılarımız ve katılımcılarımızın fikirleri ile kısa-orta ve uzun vadede iş dünyasının gelecek beklentilerine ışık tutmak önceliğimizdir dedi.





Konuşmacı seçimleri, altyapı yetersizlikleri yanında gittikçe ticarileşerek esas kuruluş amacından uzaklaşan, misyonunu tamamlamış dünyadaki diğer Zirve’lere karşı İstanbul’dan çarpıcı bir alternatif sunmak istedik.





Zirvede hedefimiz; çok zengin içeriği ve değerli katılımcı kitlesi ile “liderlerden liderlere” süzülmüş bilgileri en güncel içerikler ile aktarmak, değer yaratmaktır.





Konuşmacılarımızın ve katılımcılarımızın global olarak “etki alanı çok geniş” liderler olması sebebi ile paylaşılacak görüşlerin olumlu çıkarımlarının binlerce hayata en kısa sürede ve uluslararası düzeyde dokunacağını öngörmekteyiz.





İstanbul’un güzellikleri ve dostluk ortamında Türkiye markası için “Marka Elçileri” yaratacağız.





Seda Mızraklı Ferik “Asya ve Avrupa’nın kesiştiği; din, dil, ırk olarak zengin, geniş bir coğrafyanın yüzyıllar boyunca temsil edildiği ve huzurla yaşadığı bir “yönetim üssü” olmuş, “kapsayıcılık – çeşitlilik” anlamında da örnek teşkil etmiş olan İstanbul’un Global Liderler Zirvesi için en uygun şehir olduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizin misafirperver ortamında, en üst düzey ihtimam ile ağırlayacağımız tüm yabancı konuklarımızın; zaman içerisinde Türkiye markası için de birer “marka elçisi” olması kaçınılmazdır” diyerek sözlerine devam etti.





Ferik, “Tüm değerli katılımcılarımızın ve konuşmacılarımızın, iş dünyasının ve global ekonominin ajandalarındaki en güncel konular hakkında birbirlerinden beslenebilecekleri, dünyanın kendi alanlarındaki en duayen isimlerini sahnede fiziki olarak izleyebilecekleri, aksiyona dönüşen - ilham alacakları, gerekli networkleri nezaket çerçevesinde ve karşılıklı güven ve dostluk ortamında sağlayabilecekleri Global Liderler Zirvesi’nin dünyadaki diğer konferanslardan farklı bir açılım yaratacağına ve etkili liderlerin senelik takvimlerine sürdürülebilir bir başarı ile gireceğine inanıyoruz” dedi.





Yirmi yılı aşan bir süredir dünyada toplantı endüstrisindeki trendleri takip eden değil belirleyen bir marka olduklarının altını çizen Seda Mızraklı Ferik, her sene gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekip ile aylar süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.





Dünyada karbon ayak izi en düşük zirveleri kurgulamayı başarıyoruz

Seda Mızraklı Ferik, bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin fiziki bölümleri haricinde tüm dünyadan izlenen online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemi ile ‘fiziki’ bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini vurguladı ve kusursuz yayın kalitesi ile fark yarattıklarının altını çizdi. Ferik, on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen zirveleri ile geçen yıl dünyadaki ‘en düşük karbon ayak izi’ konusunda tescillendiklerini, global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.





“Şimdi ivme zamanı”

Seda Mızraklı Ferik, İş dünyasından aldıkları olumlu geri dönüşler için teşekkür ederek, Türk şirketlerinin ve Türk liderlerin global arenadaki gücünün her geçen gün artacağına inandığını söylerek sözlerine son verdi.





Global Liderler Zirvesi 2024’de birçok etkinlik bir arada

Global Leaders Summit 2024 kapsamında, 18 Eylül 2024 tarihinde, Türkiye’den ve dünyadan CEO’ların katılacağı “CEO Circle” yine aynı tarihte, CFO’ların katılacağı “CFO Circle” ve CIO-CTO’ların katılacağı “CIO/CTO Circle” özel öğle yemekleri, 19 Eylül’de ise Türkiye’den ve dünyadan CHRO’ların katılacağı “CHRO Circle” ve Genç Liderlerin, Aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak liderlerinin katılacağı “Young Leaders” özel öğle yemeği ve İstanbul’un güzelliklerini yabancı misafirler ile birlikte hatırlayacağımız, “Tekne gezisi - Kapanış Etkinliği” de düzenlenecek.

Türkiye’den dünyaya açılan bir dünya markası





Türkiye’nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve dört yıldır binlerce izleyicinin tüm dünyadan takip ettiği Global HR Summit ve Global Marketing Summit’in ardından Finans-Ekonomi-Teknoloji sektörlerinde gerçekleşecek olan Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi, ilk yılında yetmişten fazla ülkeye ulaşarak tıpkı diğer iki dev Zirve’de olduğu gibi Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir platform olmayı hedefliyor.



