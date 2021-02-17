Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş sürüyor Gram altın 400 liranın altına indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 400 liranın altına indi! Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın 400 liranın altına indi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 642 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 644 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 644 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 404,20 404,40 398,00 398,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.664,00 2.685,00 2.623,00 2.644,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 368,60 372,60 363,00 367,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.603,00 2.623,00 2.563,00 2.583,00
  • Yarım Ziynet 1.302,00 1.312,00 1.282,00 1.292,00
  • Çeyrek Ziynet 651,00 656,00 641,00 642,00
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