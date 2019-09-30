İki televizyon kanalının satışında sürpriz gelişme

Geçtiğimiz Mart ayında Denge Yatırım Holding tarafından gizlilik sözleşmesi imzalanan Expo Chanel TV ve Telemarketing TV’nin satışında sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALIMA ARA VERİLDİ

İki televizyon kanalının satın alınmasında ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ gibi dizilerin yapımcılığını yapan Pana Film ile Pana Yapı’nın patronu Raci Şaşmaz’ın Denge Holding’deki hisselerinin Mustafa Uğur Bayraktar'a satışına yönelik açılan dava nedeniyle ara verildi.

Hisse devrinin iptaline yönelik dava ise Ak Faktoring tarafından açıldı.

HİSSELERE HACİZ KONULMUŞTU

Söz konusu şirketin talebi üzerine İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Raci Şaşmaz’ın Mustafa Uğur Bayraktar’a devrettiği hisseler üzerine 3.6 milyon TL’lik ihtiyati haciz konulmasına karar verilmişti.

Pana Film ile Pana Yapı’nın patronu Raci Şaşmaz.

DAVANIN SONUCUNA GÖRE SATIŞ ŞEKİLLENECEK

Denge Yatırım Holding, Ak Faktoring tarafından açılan dava sonucunda satışa konu paylarının tasarruf hakkının Mustafa Uğur Bayraktar'da olduğunu hukuken kesinleştirdiği takdirde, satış koşullarında değişiklik olmaması halinde, Expo Chanel ve Telemarketing TV'nin lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş. şirketinin satın alınması işlemlerini de tamamlamayı planlıyor.

YÖNETİMDEN İSTİFA ETMİŞTİ

11 Şubat’ta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, holdingin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Raci Şaşmaz’ın istifasının kabul edildiği KAP'a bildirilmişti.