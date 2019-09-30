İki televizyon kanalının satışında sürpriz engel

Denge Yatırım Holding, Expo Chanel TV ve Telemarketing TV’yi almak için sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında Denge Yatırım Holding tarafından gizlilik sözleşmesi imzalanan Expo Chanel TV ve Telemarketing TV’nin satışında sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALIM İŞLEMLERİNE ARA VERİLDİ

İki televizyon kanalının satın alınmasında Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi önemli dizilerin yapımcılığını yapan Pana Film ile Pana Yapı'nın patronu Raci Şaşmaz’ın Denge Holding’deki hisselerinin Mustafa Uğur Bayraktar'a satışına yönelik açılan dava nedeniyle ara verildi.

Hisse devrinin iptaline yönelik dava ise Ak Faktoring tarafından açıldı.

HİSSELERE HACİZ KONULMUŞTU

Söz konusu şirketin talebi üzerine İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Raci Şaşmaz’ın Mustafa Uğur Bayraktar’a devrettiği hisseler üzerine 3.6 milyon TL’lik ihtiyati haciz konulmasına karar vermişti.

Raci Şaşmaz.

DAVANIN SONUCUNA GÖRE SATIŞ ŞEKİLLENECEK

İki televizyon kanalının devir işlemlerine ara veren Denge Yatırım Holding söz konusu davanın sonucunu bekliyor.

Denge Yatırım Holding, Ak Faktoring tarafından açılan dava sonucunda satışa konu paylarının tasarruf hakkının Mustafa Uğur Bayraktar'da olduğunun hukuken kesinleşmesi halinde, satış koşullarında da değişiklik olmaz ise Expo Chanel ve Telemarketing TV'nin lisans sahibi olan Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alınması işlemlerini tamamlamayı planlıyor.

YÖNETİMDEN İSTİFA ETTİ

11 Şubat’taki yönetim kurulu toplantısında, Denge Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Raci Şaşmaz’ın istifasının kabul edildiği KAP'a bildirilmişti.