Ekonomi İstifa eden memur tazminatını KDK aracılığıyla aldı
İŞ DÜNYASI

İstifa eden memur tazminatını KDK aracılığıyla aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir mesleğe geçmesi nedeniyle istifa eden ve tazminatı ödenmeyen infaz koruma memurunun başvurusu üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu tazminatın ödenmesini sağladı.

Haber Merkezi AA
İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı
Foto/arşiv

KDK'den yapılan açıklamada, 2017 ile 2020 arasında 4B kapsamında sözleşmeli olarak Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğünde çalışan başvurucunun öğretmenlik kadrosuna atanmasının ardından istifa ettiği aktarıldı.

Çalıştığı süreye dair tazminat talebini Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ileten kişi, olumsuz yanıt alması üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, mağduriyetinin giderilmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme yaparak başvurucunun durumunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, başvurucu eski infaz koruma memurunun iş sonu tazminatının ödenmesine karar verdi ve konuyla ilgili KDK'ye bildirimde bulundu. Böylece, başvurucunun mağduriyeti giderilmiş oldu.

Açıklamada ayrıca, KDK'nin kamu idareleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğü hatırlatılarak, vatandaşların idarelerle yaşadığı sorunları kurumun internet sitesi üzerinden iletebildikleri hatırlatıldı.

Tank Palet’in tapusu devlettedir
EKONOMİ
Tank Palet’in tapusu devlettedir

İhracatta yüzde 47 ile tarihi rekor: Altı ayda 105 milyar dolar
EKONOMİ
İhracatta yüzde 47 ile tarihi rekor: Altı ayda 105 milyar dolar

6 ülkeyle Tosuncuk teması
GÜNDEM
6 ülkeyle Tosuncuk teması
Abone Ol Google News
Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor

Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor

10 yıl önce alıp 100 bin lira masraf yaptı: 600 bine satmadı.
Yumurta büyüklüğünde yağdı

Yumurta büyüklüğünde yağdı

"Samanlığımızın çatısını bile deldi"
İdlibde sivil katliamı

​Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı.

Gıda ürünlerinin bulunduğu dolaba girip paylaşım yaptı.

​Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.
Kepenklerini açmadılar

Kepenklerini açmadılar

​BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi.

200 gram ekmeğin fiyatı 1.80 liraya çıktı.

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı.

​TIR tabela direğine çarptı sürücü kabini paramparça oldu.

Erdoğan, CHP'nin iftiralarına konu olan fabrikayı ziyaret etti.

​Salonlar 7 aylık tam kapanmanın ardından 1 Temmuz'da açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.