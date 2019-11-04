İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapıyor

Halen daha bu mücadeleye devam ediyoruz. Eşim burada yemeklerimizi, çayımızı yapıyor. Mermer işlerini de tek başına halledebiliyor. Eve gittiğimizde hiç 'yoruldum' diyerek bir kenara oturmuyor. Evin işlerini de yapıyor. Zaten 'iyi günde, kötü günde' diye birbirimize söz verdik evlenirken. Eşim bu sözünü tuttu. O benim arkamda dağ gibi. Bize güç veriyor. En zor günlerimde bizi ayağa kaldırıp mücadeleye devam etmemizi sağlayan oydu” dedi.