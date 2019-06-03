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Ekonomi İran, yumurta ve tavuk ihracatı yasağını kaldırdı
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İŞ DÜNYASI

İran, yumurta ve tavuk ihracatı yasağını kaldırdı

Irak'ın yumurta ithalatını durdurması nedeniyle iç pazarda ürün fazlalığı sonucu yumurta fiyatları yüzde 50 düşerken, İran Gümrük İdaresi ise tavuk, tavuk eti ve yumurta ihracatı yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

İran Gümrük İdaresi Başkanlığı'na gönderilen bir mektupta, Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı tarafından günlük tavuk, tavuk eti ve yumurta ihracatı yasağı kaldırıldığı belirtildi.

İran, 20.000 çiftlikte yılda 2,1 milyondan fazla tavuk üretiyor. İhracat yasağı başlamadan önce İran’dan yılda 100 bin ton tavuk eti ihraç ediliyordu.

İLK SIRADA YER ALIYOR

Ulusal Tavuk Çiftliği Sahipleri Sendikası'na göre, İranlılar yılda yaklaşık 25 kilogram tavuk tüketiyor ve sırasıyla dünyada ve Orta Doğu'da tüketimde yedinci ve ilk sırada yer alıyor.

Yumurta üretimi hakkındaki mevcut en son veriler, Mart 2016-17 mali yılında toplam 940.000 ton yumurta üretildiğini göstermektedir.

İran, Tarım bakan yardımcısı Hassan Rokni'ye göre, İran’ın kişi başına düşen yumurta tüketiminin 11.5 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, küresel ortalamadan iki kilogram daha yüksek.

Irak yasak getirdi fiyatı yüzde 50 düştü
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Irak yasak getirdi fiyatı yüzde 50 düştü

IRAK İTHALATI YASAKLADI TÜRKİYE'DE YUMURTA FİYATLARI UCUZLADI

Irak'ın yumurta ithalatını durdurması nedeniyle iç pazarda ürün fazlalığı sonucu yumurta fiyatları yüzde 50 düştü.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Başkanı İbrahim Afyon, "İki yıl öncesine kadar ihracatımızın neredeyse yüzde 95'ini Irak'a yapıyorduk. Araya başka ülkelerin girmesi ve Irak'ta da üretimin başlamasıyla bizim payımız yüzde 80'e düştü.

Aradaki payı Körfez ülkelerine ihracat yaparak kapatıyorduk. Irak'ta iki bölge olmasının bazı handikapları oluyor.

Tüketiciler güneyde, tüccarlar ise kuzeyde. Irak'taki yumurta üreticileri arz fazlalığından dolayı zarara uğradıklarını belirtip kapıların kapanmasını istedi. Hükümet de taşlar yerine oturana kadar kapıları yumurta için kapatmayı uygun buldu. İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz. Sevk yapamadığımız için yumurtalar iç piyasaya sunuldu. Bu yüzden fiyatlarda düşüş oldu." açıklaması yapmıştı.

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