Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne memurlar da katılıyor.

Hak-İş Konfederasyonu 11 Haziran'da Bolu'dan Ankara'ya Emek ve Adalet yürüyüşü başlattı. Yürüyüş 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi Önünde sonlandırılacak. Başta Bolu Belediyesi olmak üzere son seçimlerde, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar protesto ediliyor.

Memur-Sen üyesi çalışanlar "İşçi memur omuz omuza" diyerek bugün "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılacak.

HAKSIZLIKLARA KARŞI DURACAĞIZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bolu’da işten çıkarılan sözleşmeli işçilerin sesini duyurmak ve sendikal baskılara tepki göstermek için yürüyüşü gerçekleştiren Hak-İş’e destek olacaklarını açıkladı. Yalçın "Perşembe günü geniş bir katılımla yürüyüşe katılacağız" dedi.

Yalçın, “Şu an Hak-İş’li arkadaşlarımız Bolu’dan Ankara’ya yürüyor. Yarın bu yürüyüşe Memur-Sen olarak biz de katılacağız. İşçi memur omuz omuza diyerek bu haksızlıklara karşı duracağız” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERDE SENDİKAL BASKILAR RAPORU

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından dün, 31 Mart’tan sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili rapor açıklandı. Raporda, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili bilgiler dikkat çekti.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu bazı belediyelerde Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Propaganda sürecinde demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin, farklılıklara tahammülden bahsedenlerin, hayat tarzı ve tercihlerinde baskı altında olduklarını söyleyenlerin bugün tabiri caizse intikam duygusuyla hareket ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz.

Sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin baskılar ulusal ve uluslararası hukuka aykırıdır. Sendikal haklara müdahale, Anayasamız başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Aynı zamanda sendikal baskılar Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınması, iş barışı ve huzurunun bozulması, belediye çalışanlarına yönelik tehdit ve şantaja imkan verilmesini sendika olarak asla kabul edemeyiz. Buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullandık bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz."

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7 BİN KAMU GÖREVLİSİ İSTİFA ETTİRİLDİ

Belediyelerde Sendikal Baskı Raporu’ndan öne çıkanlar Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin tarafından açıklanan raporda, Bem-Bir-Sen üyesi 7 bin kamu görevlisinin istifa ettirildiğini, 100’e yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, 53 sözleşmeli personelin işten çıkarıldığı bilgilerine yer verildi.

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