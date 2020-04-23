Ekonomi Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleşiyor Altı şirketin hisseleri satın alındı
İŞ DÜNYASI

Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleşiyor: Altı şirketin hisseleri satın alındı

Türkiye Varlık Fonu, Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu'nun iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

ALTI SİGORTA ŞİRKETİNİN TÜM HİSSELERİ SATIN ALINDI

"Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk.

Bu proje kapsamında bugün itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır.

İşlemlere ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır."

TOPLAM 6,54 MİLYAR TL!

Atılan adımla kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasının tamamlanmış olduğu vurgulanırken şunlar aktarıldı:

"Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!
EKONOMİ
Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!

Dolar kritik sınırda!
EKONOMİ
Dolar kritik sınırda!
Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.