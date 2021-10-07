Ekonomi Kawasaki elektrikli motosikletlere yönelecek
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Kawasaki elektrikli motosikletlere yönelecek

Japon motosiklet üreticisi Kawasaki'den, elektrikli segment dahil çevre dostu modellere geçmeyi planlıyor. Plan kapsamında şirket 2035 yılına dek ürün yelpazesini elektrikli modellere kaydıracak.

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Haber Merkezi AA
Kawasaki 2035e kadar elektrikli motosikletlere yönelecek
Foto/arşiv

Kawasaki Heavy Industries (KHI), 2035 yılına dek ürün yelpazesini elektrikli modellere kaydıracağını açıkladı.

Japon motosiklet üreticisi Kawasaki'den yapılan açıklamaya göre firma, elektrikli segment dahil çevre dostu modellere geçmeyi planlıyor.

Bu kapsamda 2025'e kadar hibrit dahil batarya ile çalışan 10 model piyasaya sürecek Kawasaki, 2035 yılına kadar motosikletlerinin çoğunu elektrikli olarak üretecek.

Öte yandan firma, hidrojen yakıtlı yeni motor üretilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü de açıkladı.

KHI Başkanı ve Üst Yöneticisi Yasuhiko Haşimoto, elektrikli motosikletlerde, birçok sürücü için geleneksel motor sesi ve titremesinin önemli olduğunu söyledi.

Japon üreticinin bu imkanları müşteri beğenisine sunmayı hedeflediğini kaydeden Yasuhiko, karbonsuz toplum sorumluluğunda çalıştıklarını ifade etti.

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