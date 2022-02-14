Ekonomi KDV indirimi vatandaşın cebine girecek Bu indirim markete kalmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KDV indirimi vatandaşın cebine girecek: Bu indirim markete kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimiyle tüm gıda fiyatlarının bugünden itibaren en az %7 düşmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar market ya da diğer satıcıların indirimi fiyatlara yansıtmayacağından endişeli. Hemen sıkı denetimlere başlayacak Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise kararlı: Yapılan indirim satıcının cebine değil vatandaşın cebine gidecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
KDV indirimi vatandaşın cebine girecek: Bu indirim markete kalmayacak
KDV indirimi vatandaşın cebine girecek.

Vergi indirimi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, gözler bugünden itibaren market raflarındaki etiketlere çevrildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de dün yayımlandıktan sonra, temel gıda maddelerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Türkiye çapındaki temel gıda maddelerinde en az yüzde 7’lik indirimlerin fiyatlara yansıması bekleniyor. KDV indirimi tüketiciler adına özellikle zorunlu gıdalarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, düzenlemenin zamları engelleyici bir rol oynayacağına da dikkat çekiliyor.

Arşiv
Arşiv

FIRSATÇILIĞA YAKIN TAKİP

Öte yandan, söz konusu indirimlerde olası fırsatçılıkların önlenmesi için Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetim gerçekleştirecek. Böylelikle indirimlerin sürekli olması ve vatandaşın cebine tam olarak yansıması sağlanacak. Devletin vergi gelirlerinden feragat ederek yaptığı KDV indirimi iş dünyası üzerindeki vergi yükünü de hafifleteceği için gözler aynı zamanda firmaların atacağı adımlara çevrildi.

KDV düzenlemesi ile fiyatlarda düşüş bekleniyor. 1 litre süt 13,5 liradan 12,5 liraya; 30'lu yumurta 45 liradan 42 liraya; çay ise 41 liradan 39 liraya düşecek. Bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı ve perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulanıyordu, bu sistem de kaldırılarak kolaylık sağlandı. Ekonomistlere göre verginin azaltılması harcanabilir gelirin artması anlamına geliyor

BEBEK MAMASI DAHİL

Ayrıca son dönemde sıkça gündeme gelen bebek mamasında da KDV indirildi. KDV’nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenleme ile aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda önemli bir adım atıldı.

Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler düzenleme dışı tutuldu. KDV düzenlemesi ile indirim beklenen ürünler şöyle sıralandı: “Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş, baharatlar, bebek mamaları.”

Mehmet Muş
Mehmet Muş

81 İLDE TOPYEKÜN DENETİM

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek, “81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” ifadesini kullandı. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi.
Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Title
Kararda, \"Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir\" denildi.<br>
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Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.<br><br>
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Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünleri ile lgili açıklamasında \"KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.\" demişti. <br><br>
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TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?<br><br>İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde fonsiyonlarına devam edebilmesi için günlük olarak ya da belirli aralıkla tüketilmesi gereken ürünler temel gıda ürünü olarak adlandırılıyor. <br><br>Temel gıda ürünlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: <br><br>Et<br><br>Yumurta<br><br>Süt<br><br>Peynir<br><br>Pirinç<br><br>Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri<br><br>Sebze ve meyveler.<br><br>Protein , yağ gibi besinler.<br><br>Çay<br><br>Zeytin
Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde sekizden yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

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