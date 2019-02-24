2013’ten bu yana 1 milyon 73 bin 204 konut inşaat firmalarının elinde kaldı.

Konut kredi faizlerinin ve mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı vatandaşların ev almaya yanaşmadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018’in ikinci yarısından itibaren ekonomide yaşanan dalgalanmalar sebebiyle inşaat sektöründe kan kaybı yaşandı. Bu kayıpların önüne geçmek için bazı bankalar konut kredi faizlerinde kısa süreliğine indirime gitmişti. Ancak bu indirimler Haziran ayı itibariyle sona erdi. Konut satışlarında yaşanan durgunluğun önüne geçmek inşaat firmaları fiyat indirimine, bankalar ise konut kredi faizlerinde indirime gitmelidir” diye konuştu.

"BANKALAR VE İNŞAAT FİRMALARI KONUT SEFERBERLİĞİ YAPMALI"

Konut kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu hatırlatan Palandöken, “2013’ten bu yana 1 milyon 73 bin 204 konut inşaat firmalarının elinde kaldı. Stoktaki konutların satılabilmesi ve vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için bankalar ve inşaat firmaları el birliği yapmalı. Bankaların konutlar için verdiği indirimli krediler tüm konutları kapsamalı. İnşaat firmaları da konut fiyatlarında belli oranlarda indirim yapıp kampanyalar düzenlemeli. İnşaat sektörünün canlanması, beraberinde 155-160 sektörü de hareketlendirecektir. Konutun çevresindeki terzi, berber, manav, kasap, bakkal esnafı gibi, oradan geçen dolmuş, taksi vs. şoför esnafı da olmak üzere herkes kazanıyor. Dolayısıyla ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple hem sektörün hem de ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı” şeklinde konuştu.

EKONOMİ TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor

FOTOĞRAF 11 Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini, zamanla gelir kapısı haline getirdi. İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaktaki 5 dönümlük alanda süs tavuğu yetiştirmeye başlayan Demir, zamanla hem bunların hem de kümeslerin sayısını artırdı. Demir, süs tavuklarından elde ettiği renkli yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Demir yaptığı açıklamada, 2016 yılında 6 tavuk ve 1 horozla hobi amaçlı yetiştiriciliğe başladığını söyledi. Sosyal medya aracılığıyla gördüğü süs tavuklarını satın aldığını belirten Demir, şu an 27 farklı ırkta 350'ye yakın süs tavuğu ve horozunun bulunduğunu dile getirdi. Zamanla kendisiyle aynı hobiyi paylaşan kişilerle iletişim kurup, yumurtaları karşılıklı alıp verdiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu: Süs tavuklarından mavi, yeşil, turuncuya yakın renklerde yumurta alıyorum. Hobi amaçlı hayvan beslerken Türkiye'den yumurtalara talep olmaya başladı. Önce kuluçkalık yumurta istediler. Elimdeki ırkları, kendi bahçelerinde hobi amaçlı beslemek için talepte bulundular. Talep artınca hem ırk çeşitlerini çoğalttık hem de insanların isteklerine yetiştirmeye çalıştık. Şu an sipariş üzerine yumurta gönderiyorum. Türkiye geneline gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim. Demir, süs tavukları meraklılarının yanı sıra ailelerin çocuklarıyla bahçeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti. Hafta sonu çocuklarıyla bahçeye gelen ailelerin keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Demir, Günlerini burada geçirenler çok mutlu oluyor. Hafta sonunu iple çeken çocuklar var, tavukları yemliyor, onlarla özgürce oynuyorlar. diye konuştu. Demir, ailelerin, toprak ve hayvanlarla uğraşabileceği hobi alanları oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi. Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, hobi olarak yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak, renkli yumurtalarını sipariş üzerine Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göndermeye başladı. Adnan Demir "Türkiye geneline yumurta gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim" dedi.