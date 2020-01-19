Konutta satış hızını deprem riski belirliyor

Son dönemde ülke genelinde arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı yeniden depreme dayanıklı evlere ilgi duymaya yöneltti. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, bu yeni dönemde insanların ister istemez daha sağlıklı zeminlerdeki konutları tercih edeceğini söyledi. Akbal, “Dolayısıyla insanlar özellikle Başakşehir, Sarıyer, Anadolu yakasının bir kısmı ve sahilden uzak kesimleri tercih edeceklerdir” dedi.

Özellikle sıfır konutlarda kamu ve özel bankaların konut kredi faizlerini 0,79 bandına çekmesinin sektöre canlılık getireceğini ifade eden Akbal, enflasyonun da bu yılın ilk yarısında tek haneli rakamlara düşeceğini beklediklerini dile getirdi.

Stoklar eriyor

Firmaların ellerindeki stokları eritmeye başladığına da dikkati çeken Akbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl yeni projelerin yeni fiyatlardan çıkacağı bir dönem olacak. Bu da sektöre yeni bir canlılık getirecek. Dolayısıyla bu yılı, eski ve yeni fiyatlar olmak üzere iki aşamadan değerlendirmek lazım. Yeni projeler yeni fiyatlardan başlayacak. Eski konutların satışı daha hızlı olacak. Bunun yanı sıra konut satın alımlarında Kanal İstanbul’un da belirleyici bir faktör olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ağırlıklı olarak o bölgeye bir kayma olacaktır.”

YABANCILAR EV ALIYOR

Akbal, yabancıya konut satışının dolar ile bağlantılı olduğunu belirterek, Türkiye’nin gerçekten güvenli bir liman olma özelliğini koruduğunu ve özellikle uluslararası etkileşimde Türkiye’nin önemli bir rolü olduğunu kaydetti. Özellikle Körfez ülkelerinin Türkiye’ye karşı büyük bir ilgisinin olduğunu ve bu ilginin artarak devam edeceğini vurguladı. Nitekim geçen yıl 40 binin üzerinde yabancıya konut satışı yapıldı.

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DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Akbal, değerli konut vergisinde bir süreç olduğunu, belli bir süreçten sonra vergi alınmaya başlanacağını da aktardı. Akbal, “Markalı konutlarda biraz zorlama olacak haliyle. Çünkü rakamlar ve vergi açısından belli bir sıkıntı yaşanacaktır ama umuyoruz ki ortak bir yol bulunacaktır. Belki tekrar bir daha gözden geçirilme ihtimali var. Bu verginin ertelenmesinin sebeplerinden biri de bu konunun daha iyi anlaşılmadığını gösteriyor” yorumunda bulundu.