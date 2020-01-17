Kuralar şubatta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve 16 Aralık’ta ilk başvuruların alındığı 100 bin sosyal konut projesine vatandaş akın etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle başlayan projeye Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden kesinleşen başvuru sayısı 1 aylık sürede 1 milyon 187 bin 127 kişiye ulaştı. Başvurusu toplanan konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek. Ardından da başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şubat ayında çekilecek.

İSTANBUL’DA TALEP PATLADI

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasında en güçlü talep İstanbul’dan geldi. Toplam 10 bin konutun satışa sunulduğu projeye 367 bin kişi başvurdu. İstanbul’u 73 bin 618 ile İzmir, 55 bin 480 başvuru ile Bursa ve 17 bin 316 başvuru ile Ankara takip etti. Bu rakamların kesinleşen son verilerle bir miktar daha artması bekleniyor.

140 BİN LİRAYA EV

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

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Güvenin göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 100 bin sosyal konut inşasına başlayacağını söyledi. Erdoğan, “Hamdolsun başvurusu kesinleşen genel toplam, 1 milyon 187 bin 127. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız, şu anda yönetimine güveniyor. Söylenen neydi? ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konutu alır ama güven vermezsen almaz. Şimdi bütün bu plan ve projeler aynı zamanda neyi çağrıştıracak? Bu önemsediğimiz akıllı şehir planlamalarını, çağrıştıracak” dedi.

Çekiliş noter huzurunda

Konut kurası noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere konut sayısının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılacak. En az yüzde 40 engeli olan vatandaşlara da konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak. Her iki kategoride de ayrılan kontenjanın üzerinde gelen taleplerde gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategorilerden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

Kurada çıkmayanın parası iade edilecek

Fotoğraf: Arşiv

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecek. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecek. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından yeniden konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek.