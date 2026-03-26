Körfez enerjisine bağımlı ülkeler krizde

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, bölgesel bir çatışma olmaktan çıkarak küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen bir enerji krizine dönüştü. Basra Körfezi’nden yapılan petrol ve doğal gaz sevkiyatının İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak büyük ölçüde sekteye uğratması, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ani bir arz şokuyla karşı karşıya bıraktı.

Dünyanın petrol ve gaza bağımlılığını gündeme taşıyan Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi’ne göre 2024’te Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 21 milyon varil petrol taşındı. Bu petrolün yüzde 80’i Asya ülkelerine gitti. Türkiye’nin körfez enerjisine bağımlılığı ise yüzde 7 seviyesinde. Basra Körfezi enerji kaynaklarına en fazla bağımlı olan bölge açık ara Asya. Tabloya göre Hindistan petrol ithalatında yaklaşık yüzde 50, doğal gaz ithalatında ise yüzde 80 oranında Körfez'e bağımlı. Avrupa ülkeleri, Körfez enerjisine Asya kadar bağımlı olmasa da krizden tamamen izole değil. Afrika ülkelerinde de kriz hissediliyor. ABD, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olmasına rağmen küresel fiyat artışları ülke içinde benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık bir dolar yükselmesine yol açtı. ABD’de artan yakıt maliyetleri, enflasyon baskısının yükselmesine neden oldu.