Elektrikli ve hibrit otomobil sayısında rekor: 400 bine yaklaştı

Elektrikli ve hibrit otomobil sayısında rekor: 400 bine yaklaştı

11:4625/03/2026, Çarşamba
AA
Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı.
Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Şubat 2026 itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 artarak, 395 bin 697'ye yükseldi. Artışını sürdüren hibrit otomobil sayısı da şubat ayı itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 17 milyon 523 bin 423 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre, karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 400 bine dayandı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Şubat 2025'te, 206 bin 22 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 92 artışla 395 bin 697 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillere yoğun ilgi

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında, 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla 4,2 olarak kaydedildi.



