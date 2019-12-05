Ekonomi LidyaGrup ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması imzalandı
İŞ DÜNYASI

Lidya Grup ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Lidya Grup ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Galatasaray Spor Kulübü, Xerox markasıyla faaliyetlerini yürüten ofis malzemeleri tedarikçisi Lidya Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Spor Kulübü’nün baskı süreçlerinin yönetimi 2019 - 2023 yılları arasında Lidya Grup tarafından yönetilecek.
Galatasaray Spor Kulübü’nün baskı süreçlerinin yönetimi 2019 - 2023 yılları arasında Lidya Grup tarafından yönetilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda, 4 Aralık 2019 Çarşamba günü gerçekleşen imza törenine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz katıldı.

Baskı yönetimi ve hizmetleri iş birliği anlaşması çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü’nün baskı süreçlerinin yönetimi 2019 - 2023 yılları arasında Lidya Grup tarafından yönetilecek.

İşbirliğine yönelik açıklamalarda bulunuldu

İş birliği anlaşması hakkında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Günümüz teknolojisinde özellikle printer’ın ifadesi ve gördüğü işlemler günlük yaşamımızda çok önemli. Her ne kadar biz tümüyle dijital ortamda olsak da yazılı belgelerin kalıcı olması anlamında da günlük kullanımda çok önemli. Bizim 10 yıllık artık yıpranmış olan bütün ofis makinalarımızı bilabedel değiştiren sevgili Bekir kardeşime ve Lidya Grup’a çok teşekkür ediyorum. Bekir aynı zamanda bizim üyemiz. Bu makinaların uzun yıllar camiamıza hizmet etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz ise, “Ben de bir Galatasaraylı olarak bu fırsatla Galatasaray’a hizmet etmekten, Xerox markasıyla beraber teknoloji yenilenmesi gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum, bize Galatasaray’a hizmet etme imkanı verdi. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz'e iş birliği anlaşması dolayısıyla isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti.

Bir babanın en acı anı

Bir babanın en acı anı

Kaza mahallini temizlerken yerde yatanın oğlu olduğunu öğrendi.
İyi hal indirimindedüzenleme şart!

'İyi hal indiriminde'
düzenleme şart!

Ceren Özdemir cinayeti sonrası ihmaller tartışma konusu oldu.
İkinci dörtlü zirve İstanbulda

İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Parlamentoyu feshetti

Parlamentoyu feshetti

​Azerbaycan'da erken seçim gündemde.
Ceren'in katil<br>zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil
zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılmıştı.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.