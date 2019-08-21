Memurun gözü bu haberde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Müzakereler devam ederken maalesef sendikalar taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali haklarını koruyan bir yaklaşımla yaklaştık. Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu.
- Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Hakem kurulunun alacağı karar nihai ve bağlayıcı olacaktır.
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