Ekonomi Memurun gözü bu haberde
İŞ DÜNYASI

Memurun gözü bu haberde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk "Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Hakem kurulunun alacağı karar nihai ve bağlayıcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Müzakereler devam ederken maalesef sendikalar taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali haklarını koruyan bir yaklaşımla yaklaştık. Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu.

  • Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Hakem kurulunun alacağı karar nihai ve bağlayıcı olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...
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