Ekonomi Meslek liseleri koronavirüs önlemleri kapsamında tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek
EĞİTİM İŞ DÜNYASI

Meslek liseleri koronavirüs önlemleri kapsamında tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak da üretecek. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu konuda da PAGEV'le birlikte hareket edeceğiz. Ortak iş birliği kapsamında olan PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak da üretecek.

Önce temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde yaklaşık 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi.

İkinci adım atarak maske üretimine başlayan MEB, bu kapsamda 7 ilde seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerinde N95 standardında maske üretimine, 21 ilde 37 okulda da cerrahi maske üretimine başladı.

14 pilot il belirlendi: 30 meslek lisesinde maske üretecek
GÜNDEM
14 pilot il belirlendi: 30 meslek lisesinde maske üretecek

İlk maskeyi Manisa'da üreten Bakanlık şimdi de tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünler imal edecek.

Bakanlık, bunun için Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile hareket edecek.

PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktuklarını söyledi.

Mahmut Özer

Öncelikli olarak tüm illerdeki okul ve pansiyonların temizlik ürünü ihtiyaçını karşılayacak şekilde üretim kapasitesini yeniden yapılandırdıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

  • "Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntımız kalmadı. Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Sonra maske üretimine girdik. Bu konuda piyasada hem erişim hem de fiyat açısından sıkıntı var. 7 ilde N95 standardında maske ve 21 ilde 37 Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde cerrahi maske üretimini planladık. Bu yatırımları uzun vadeli olarak değerlendiriyoruz."

İlk üretimin Manisa'da gerçekleştirildiğinin altını çizen Özer, bu üretime her gün pilot okulların tedrici bir şekilde katılacağını söyledi.

Önlemler konusunda üretime yönelik üçüncü adımı attıklarını ifade eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu konuda da PAGEV'le birlikte hareket edeceğiz. Ortak iş birliği kapsamında olan PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak. Her iki lisemize PAGEV gerekli yatırım ve teknoloji konusunda destek verecek. Ve üretim yapmaya başlayacağız. Önceliğimiz yine Bakanlığa bağlı kurumlar, okullar ve pansiyonlar olacak. Desteklerinden dolayı PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'na teşekkür ediyorum."

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da MEB ile plastik sanayine yönelik mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini başarılı şekilde yürüttüklerini belirtti.

Bu iş birliğinin PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

  • "Her türlü desteği veriyoruz. MEB, koronavirüs önlemleri ile mesleki ve teknik eğitimde çok güzel adımlar attı ve temizlik ürünleri ve maske üretimine başladı. Şimdi bizim de alanımıza giren son günlerde yoğun talep aldığımız tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimi için Bakanlığımız ile iki lisemize her türlü desteği vereceğiz."

Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar
FOTOĞRAF 12
Title
Merkez Toroslar ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü yoğunluklarda günde yaklaşık 10 ton dezenfekte ürünleri üretiliyor.
Title
Milli Eğitim Bakanlığı kurumları, belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, resmi ve özel kurumlar, şahsi ve küçük ölçekli işletmeler ile yurtlar tarafından talep edilen dezenfekte ürünleri için 24 saat mesai harcanıyor. Kimya Teknolojisi Alan Şefi Kamuran Alpergin gözetiminde yapılan üretime 6 öğretmen ve 10 öğrenci katılıyor.
Title
Günde 10 ton üretim<br>​<br>​ Okulda yapılan üretimle ilgili bilgi veren Alpergin, Bakanlığımız tarafından dezenfektan ürünlerinin imalatı için 26 okula görev verildi. Bunlardan biri de bizim okulumuz. Biz hammaddeyi alıp burada işliyoruz. Kullanıma hazır hale gelen dezenfektan ürünlerini paketleyip, dağıtımını yapıyoruz. Günde yaklaşık 10 ton ürün imal ediyoruz. Ürün yer temizleyicisi olarak kullanılacak ise 1'e 10, sprey olarak kullanılacak ise 1'e 50 oranında sulandırmalarını öneriyoruz dedi.
Title
Bakanlığın çağrısı ile dezenfekte ürünleri imal ediyoruz<br>​<br>​ Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten okul müdürü Mehmet Ali Deveci ise, Vatandaşlarımızın koronavirüs tehdidine karşı gerekli önlemleri almaları için ihtiyaç olan dezenfekte ürünlerini imal ediyoruz. Bu imal ettiğimiz ürünleri kamu kurumları başta olmak üzere, özel kuruluşlara, apartmanlara, sitelere temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnsan sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreçte panik yapmaya gerek yok. Koronavirus, temas ile insanlara bulaşması söz konusu. Sadece bulunduğumuz alanları hijyenik hale getirerek, hijyen kurallarına dikkat ederek, bu tehdidi atlatabiliriz diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar
Mersin'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 10 ton üretilen sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu ile okulların ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor.
Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.
Peş peşeindirim geliyor

Peş peşe
indirim geliyor

İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim.
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
İster müze gez <br>ister konserlere katıl

İster müze gez
ister konserlere katıl

Korona günlerinde evden neler yapılabilir?
Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

​İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısında duyurdu.
Yoğunluktan binilmeyen<br> duraklar bomboş

Yoğunluktan binilmeyen
duraklar bomboş

​İstanbul'da yollar ve toplu taşıma boşaldı.

Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

​Ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarındaki tehlike.

10 marka<br>üretimi durdurdu

10 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de vurdu.
Türkiye'ye<br>kritik çağrı

Türkiye'ye
kritik çağrı

Ünlü İtalyan profesör itiraf edip tavsiyelerde bulundu.
Bahçeleri kurtarmak için ateşe verdiler

Bahçeleri kurtarmak için ateşe verdiler

​Ordu'da fındık üreticilerinin büyük endişesi.
Gizli kaydedildi kasıtlı paylaşıldı

Gizli kaydedildi kasıtlı paylaşıldı

Görüntüdeki doktordan 'vaka sayısı binlere ulaştı' iddialarına ilişkin açıklama.
Daha da zor olacak

Daha da zor olacak

​Almanya Başakanı Merkel, koronavirüs nedeniyle ulusa seslendi.
Çin'de bir ilk

Çin'de bir ilk

Ülke içi kaynaklı koronavirüs​ durdu ithal vaka patladı.
ABD'deki koronavirüs testi ortalığı karıştırdı

ABD'deki koronavirüs testi ortalığı karıştırdı

'​Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.